Anamaria Prodan a întors toate capetele cu ţinuta sa. Ce cadou i-a făcut Laurenţiu Reghecampf în urmă cu puţin timp. A arătat tuturor

În ultima vreme, impresara adoptă un stil vestimentar diferit faţă de cum ne obişnuise în trecut. Recent, şi-a făcut apariţia într-un restaurant din Capitală, iar toate privirile erau aţintite asupra ei. Îmbrăcată într-un costum alb, masculin, pălărie şi pantofi de aceeaşi culoare, doar cămăşa era neagră, soţia lui Reghe reuşeşte să întoarcă capetele indiferent de locul unde află.

Într-un interviu pentru Ok! Magazine, Anamaria Prodan a vorbit despre noua emisiune, unde apare alături de ceilalţi membri ai familiei sale. "Atât Laurenţiu, cât şi copiii au fost foarte fericiţi, pentru că ei aşteptau cumva această emisiune, numai că noi am colindat puţin, în Arabia Saudită nu aveam cum să facem aşa ceva la vremea respectivă şi atunci am aşteptat momentul potrivit să revenim.

O să vedeţi viaţa noastră reală. Nu planificăm nimic, viaţa ne ia aşa prin surprindere, zi de zi. Nu prea avem certuri, contraziceri şi nici nu îmi doresc, dar e normal, ca eu să mai explodez, că sunt o fire vulcanică. Dar mă lasă să îmi fac numărul. Eu am o diplomaţie împinsă la extrem, dacă vreau. Sunt genul acela, mereu cad în picioare şi dacă acum, afară e zi şi vreau să te fac să crezi că e noapte, te voi face", a declarat Anamaria Prodan.

Anamaria Prodan a primit cadou un inel de la soţul ei

În urmă cu câteva ore, vedeta a primit un cadou de la soţul ei, Laurenţiu Reghecampf, un inel extrem de strălucitor. Nu ştia nimic de această intenţie, totul a fost o surpriză, iar Anamaria este extrem de fericită de acest dar de la bărbatul iubit.

"Eu merg foarte des acasă, cum am o zi, două libere, am sărit în avion, am stat împreună şi am fugit. Nu stăm despărţiţi luni de zile, nu există. Am primit un inel, recent, cadou de la soţul meu, pentru reality-show, zic eu. Mi-a făcut o surpriză, nu mă aşteptam", a dezvăluit impresara pentru Okmagazine.ro.

Cum se întreţine Anamaria Prodan

Arată şi se îmbrăcă extrem de bine, iar toată se întreabă cum reuşeşte impresara să se menţină, având în vedere că este implicată în foarte multe proiecte. Ei bine, secretul Anamariei Prodan se numeşte echilibru, potrivit spuselor ei. Nu ţine nicio dietă strictă, mănâncă tot ce pofteşte, dar cu măsură.

"Nu am o dietă anume, nu sunt acea divă care merge la sală în fiecare zi, mănânc şi ciocolată, mă opresc, seara mă ridic din pat şi mă duc la frigider, două zile mănânc foarte puţin. Încerc să am o balanţă, dar în acelaşi timp să mă bucur de fiecare moment al vieţii, să nu stau aşa stresată şi legată de regim. Noi iubim viaţa, mâncarea, călătoriile. Avem o viaţă foarte haotică, dar încerc să am un echilibru în tot ceea ce fac", a mai spus vedeta pentru aceeaşi sursă.

