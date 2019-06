Anamaria Prodan, cel mai emoţionant interviu. "Mama a fost în comă la botezul meu"

Anamaria Prodan a dezvăluit că nu a avut niciodată un idol, scrie a1.ro. Nici măcar părinții ei, pe care i-a iubit nespus, nu au fost modele de urmat pentru ea.

"Nu am avut niciodată idoli. Mi-am iubit familia la nebunie. Pe tata l-am divinizat pentru că ne călca, ne spăla, ne creștea ne ducea la toate sporturile, mergea cu mine la pian, la limbi străine. Orice aveam nevoie, el era acolo.

La mine în familie, nimănui nu i-a fost frică de moarte. Mama nu a știut niciodată ce boală are, dar nu cred că dormea liniștită, crezând că are o răceală. (...) Am ferit-o de absolut tot. Nimeni nu a avut voie să spună vreodată ceva.

Toată viața am avut o relație specială cu mama. Când am avut accidentul de mașină, în momentul impactului, mama m-a sunat, că a simțit că s-a întâmplat ceva", a spus Anamaria Prodan.

Ionela Prodan a suferit un cumplit accident de mașină, chir în drum spre botezul fiicei sale. A fost internată în spital, în comă.

„Ea când a avut accidentul de mașină, ea îi spunea șoferului să nu meargă cu viteză așa mare. S-a amânat botezul, a plecat toată lumea", a adăugat aceasta.