Anamaria Prodan, mesaj fabulos după ce A SLĂBIT DRASTIC. Ce le-a transmis HATERILOR

Anamaria Prodan a ținut să le mulțumescă celor care spuneau despre ea că este grasă, precizând că aceştia au ambiționant-o să scăpe de kilogramele în plus.

"Mulțumesc persoanelor care spuneau că-s grasă și mă tratau cu dezgust. Fără ei, aș fi rămas și acum o grăsană! Spun asta pentru, că am slăbit aproape 17 kilograme. În calea mea pentru a slăbi am încercat o mulțime de diete, dar cel mai eficient s-a dovedit a fi acest remediu simplu", a scris Anamaria Prodan pe Instagram.

Anamaria Prodan a reuşit să slăbească de la 72 de kilograme, cât avea vara trecută, la 55 de kilograme: "Am fost destul de atentă cu alimentaţia. Mi-am dorit să slăbesc, să mă simt bine, dar am avut grijă să nu exagerez cu chestii nesănătoase. Am mâncat salate de castraveţi şi peşte cam o dată pe zi, am avut grijă să consum în jur de trei litri de apă, iar mişcarea a avut un rol esenţial".