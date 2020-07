Anamaria Prodan, declaraţie de dragoste în public. Mesajul nu este pentru Reghecampf!

Anamaria Reghecampf a acris același mesaj și pentru Andrei Vlad, Darius Olaru, Iulian Cristea și Ionuț Panțîru, pe care, de asemenea, îi impresariază. Așadar, FCSB a învins-o pe Sepsi Sf. Gheorghe în finala Cupei României, scor 1-0, și s-a calificat în ediția următoare de Europa League, cu ajutorul golului înscris de Dennis Man.

Dennis Man s-ar putea să-i aducă impresarei o căruță de bani. AS Monaco îl dorește pe fotbalistul arădean, iar scouterii francezilor îl urmăresc pe stelist la toate meciurile FCSB. Aceștia se pare că au rămas impresionați de evoluțiile din teren ale tânărului jucător. Potrivit Antena Sport, Anamaria Prodan, impresara lui Dennis Man, urmează să plece la Monte Carlo ca să negocieze salariul actualului jucător de la FCSB. AS Monaco ar fi de acord să achite suma de 10 milioane de euro plus bonusuri, în speranța că Gigi Becali va aproba transferul. Asta și după ce antrenorul Niko Kovac, care tocmai a semnat cu Monaco, și-a dat acceptul pentru venirea românului.

Dennis Man a fost dorit și în Anglia, de Norwich City, dar negocierile au picat, din cauza sumei mult prea mari cerută de Gigi Becali, patronul FCSB.

"Pe scurt, nu sunt șanse ca acest transfer să se realizeze. Norwich nu-l va aduce pe Dennis Man în Anglia. Este o diferență foarte mare între ce oferă un club și ce vrea celălalt. Prețul cerut pentru Man este foarte mare. Norwich urmărește deja alți jucători pentru zona respectivă", spunea jurnalistul englez Paddy Davitt pentru Digi Sport.