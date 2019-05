Anamaria Prodan, dieta-minune cu care a slăbit 17 kg. A devenit dependentă de două alimente

Anamaria Prodan are 46 de ani, dar îi place să se menţină tânără. Anul trecut s-a cam neglijat şi a căpătat forme destul de rotunde. Sexy-impresara a luat imediat măsuri şi a făcut tot ce a fost nevoie pentru a avea din nou un corp de sirenă. Alimentaţie sănătoasă, sport, tratamente corporale şi multă apă! Nu a ţintit să topească surplusul de kilograme într-un timp record, aşa cum se obişnuieşte, ba, din contră, a considerat că e mai importantă sănătatea ei şi apoi aspectul fizic.

Astfel, în opt luni, Anamaria Prodan a reuşit să slăbească 17 kilograme, adică a dat jos câte două kilograme pe lună. Astfel, de la 72 kg cât avea vara trecută, acul cântarului arată acum 55 kg pentru celebra afaceristă.

"Am fost destul de atentă cu alimentaţia. Mi-am dorit să slăbesc, să mă simt bine, dar am avut grijă să nu exagerez cu chestii nesănătoase. Am mâncat salate de castraveţi şi peşte cam o dată pe zi, am avut grijă să consum în jur de trei litri de apă, iar mişcarea a avut un rol esenţial. Bineînţeles, procedurile şi tratamentele corporale au avut şi ele un aport important în demersul meu de a ajunge la greutatea aceasta: masajul, remodelarea corporală cu aparate de ultimă oră au fost doar câteva dintre acestea", a declarat Anamaria Prodan pentru Click!.