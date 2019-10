Anamaria Prodan rupe tăcerea! Adevărul despre relaţia cu Reghecampf! Totul despre gelozie şi sarcina pierdută

Anamaria Prodan a mai vorbit extrem de deschis despre lupta cu kilogramele si despre operatiile estetice.

"Sunt numai in avion... sau 80% din timp zbor... de la un capat la altul al lumii. Nu stau perioade lungi nicaieri. Filmez in Romania, merg la fata mica in America, merg la fata mare in Italia, merg la bebe si Laur... in Dubai. Nu stiu sa impart. Putin peste tot. Reusesc sa acopar toata aria. M-am nascut cu o misiune. Sa aduc fericire in inimile oamenilor. Sa-i ajut. Sa le croiesc un drum. Un viitor", a declarat Anamaria Prodan.

Anamaria Prodan a pierdut casa la CAZINOU. Şi-a vândut apoi APARTAMENTUL să achite factura la MOBIL

"Sunt nascuta in 1971 si-s tare mandra de varsta mea. E o chestie tot de educatie: sa ai grija de tine, de corpul tau, de mintea ta. Am 63 de kilograme acum. Ma simt foarte bine, mananc ce-mi place. Am limita, insa. Nu mai tin dieta pentru ca imi cunosc foarte bine corpul si stiu cand sa ma opresc. Imi e frica de ace. Nu imi fac nimic la fata. Nu simt nevoia sa schimb nimic. Cand simt ca trebuie adaugat sau scos ceva, fac instant", a mai spus sexy-impresara.

Despre imaginile incendiare lansate pe internet, vedeta a spus: "Ma pozez cum simt, cum vreau, cum imi place. Niciodata nu am vrut sa fiu ca cineva. Nu am avut idoli... Am visat sa fiu Anamaria Prodan. Si aia sunt. Unica Anamaria Prodan!".

Anamaria Prodan: "O femeie cam de vârsta mea m-a blestemat". ŞOCANT: ce a păţit cînd se afla în maşină cu Reghecampf şi COPIII

Anamaria Prodan a vorbit şi despre sarcina pierdută in 2003: "Am pierdut sarcina atunci. Nimeni nu a avut raspuns la intrebarea mea de ce... pentru ca era totul perfect si brusc s-a oprit din evolutie la aproape 5 luni. Dumnezeu a hotarat asa si asa a fost".

"Reghe este foarte, foarte mandru de mine. Nu exista gelozie... A, da, normal, stau intre barbati 99% din timpul meu. Undeva este gelozie pentru ca exista iubire incredibila, dar... crize sau scandaluri niciodata. Eu sunt foarte, foarte geloasa. La mine scapa totul de sub control pentru ca eu atunci cand iubesc, iubesc fara limita, cand pun suflet in ceva, il pun pe tot, cand vreau ceva, merg pana la capat. Laurentiu este un romantic incurabil. Am spus si o sa o spun. Imi face cadouri zilnic. Nu mari. Nu conteaza. Aduce bucurie in vietile noastre", a incheiat Anamaria Prodan.