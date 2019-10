Anamaria Prodan a pierdut casa la CAZINOU. Şi-a vândut apoi APARTAMENTUL să achite factura la MOBIL

Anamaria Prodan a dorit să își construiască o carieră solidă și să nu rămână în umbra mamei sale, celebra interpretă de muzică populară Ionela Prodan. La un moment dat, a decis chiar să ia numele tatălui său.

"M-am dus în presă, mi-am schimbat numele, am luat numele tatălui, să nu mai ştie lumea cine sunt, eram Anamaria Tănase pe vremea aia. Până au aflat şi tot fata Ionelei Prodan... Şi oriunde mă duceam era: "A băgat-o mă-sa, a dat mă-sa un telefon!". Nu aveam ceva al meu. Şi atunci am zis: "Ok, stai. Deci eu joc fotbal. Eu trebuie să deschid un drum. Există în lumea mea femei? Nu, decât fotbaliste. OK, eu o să fiu managerul lor", a povestit cu ceva vreme în urmă Anamaria Prodan.

Imediat după ce a împlinit 18 ani, Anamaria Prodan a început să meargă la cazinou și lucrurile au degenerat.

"La cazinou am ajuns din cauza anturajului. Atunci am pierdut şi casa. Atunci am vândut apartamentul că să achit telefonul, că vorbeam la telefon foarte mult şi pe vremea aia era un lux. Am pierdut foarte mulţi bani... dar exact atunci, când a fost foarte greu, maică-mea a fost atât de inteligentă în cât mi-a zis: "OK, ţi-ai pierdut apartamentul? Stai pe stradă sau stai la mine în casă, dar după regulile mele. Ai pierdut toţi banii la cazino? Ghinion. Mănânci la mine, dar mănânci ce-ţi dau eu!". Mi-am dat seama că mi-am pierdut nu numai banii, dar mi-am pierdut şi independenţa şi respectul de sine şi respectul familiei. Atunci a fost momentul în care am zis OK, bine, am încheiat şi capitolul ăsta din viaţa mea, bine că a fost scurtuţ", a mai dezvăluit Anamaria Prodan.