Anca Ţurcaşiu s-a mutat din vila de 300.000 de euro din Corbeanca. În ce zonă s-a stabilit vedeta

Artista s-a mutat din vila de la Corbeanca, construită pe terenul primit ca dar de nuntă de la nașul Cristian Țântăreanu, și și-a achiziționat un apartament în București, în zona Panduri. Anca Ţurcaşiu s-a mutat în aproapierea blocului în care în urmă cu mai mulţi an locuia alături de fostul soţ, Cristian Georgescu.

"Anca a mai locuit o vreme la Corbeanca, după divorț, dar înainte să plece la mare și-a cumpărat un apartament într-un bloc rezidențial, situat în aceeași zonă, unde s-a obișnuit", a declarat pentru Click! un apropiat de-al artistei.

Vedeta s-a despărţit de vila în valoare de 300.000 de euro, din Corbeanca. Casa a fost decorată chiar de artistă, iar pentru acest lucru Anca a făcut un curs de design interior, amenajarea casei fiind Licența la absolvire. Cântăreața și Cristian Georgescu, pe care îl cunoscuse în timpul unui turneu din America, după despărțirea dureroasă de fostul ei iubit, Gigi Gheorghiu, au format un cuplu timp de 22 de ani.

Anca Țurcașiu a anunţat pe Facebook faptul că a divorțat de Cristian Georgescu, bărbatul care i-a fost alături aproape 22 de ani şi împreună cu care are un fiu.

Anca Țurcașiu a mărturisit că a relația a ajuns, din păcate, la sfârșit.

"Am divorțat! Am divorțat de bărbatul pe care l am ales să mi fie sprijin! Suflet pereche! In brațele căruia am crezut că voi imbatrani! Dar viața îți oferă lecții de învățat! Ne naștem să primim lecții! Merg mai departe cu fruntea sus, convinsă că sunt iubită de Dumnezeu și de voi și aștept de acum înainte liniște, echilibru, iubire, pace și armonie! Știu că cineva acolo sus mă iubește și voi avea parte de tot binele Pământului! Nu așteptați nimic de la mine! Nu voi răspunde nimănui! Viața mea personală nu va fi expusă niciodată! Rămân demnă, optimistă și sigură că voi redeveni fericită și iubită ! Sunt aici pe Pământ că să ofer iubire, bucurie și voi face asta până la sfârșit! Mulțumesc anticipat presei pentru liniște! Vă mulțumesc celor care mi ați fost alături in această perioadă grea din viața mea! Vă mulțumesc mult! Fără voi n aș fi putut!", a scris Anca Țurcașiu.