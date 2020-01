Andreea Antonescu, despre divorţul de soţul ei, Traian: "Procesul va merge în instanţă"

Artista este decisă să încheie această relaţie şi în acte şi a mărturisit că procesul va ajunge în instanţă şi speră să se rezolve cât mai curând posibil. "M-am simţit extraordinar în această relaţie. Omul s-a comportat impecabil cu mine. A venit însă raţionalul peste mine. A fost atâta presiune asupra subiectului încât am început să analizez. Consider că unele lucruri în viaţă trebuie să meargă pe un drum normal, într-o anumită ordine.

Nu a fost niciun vinovat. Eu am fost cea care a plecat din această relație. Am încheiat anul 2019 cu niște lucruri neterminate încă, unul dintre ele fiind divorțul meu! În septembrie când am anunţat divorţul la notar nu m-am gândit la toţi paşi prin care se poate realiza separarea. Nu am ştiut de această variantă a divorţului prin neprezentare. Procesul va merge în instanţă", a spus artista la Pro tv.

Andreea Antonescu, curtată de Ianis Zicu

Andreea Antonescu era pe val în trupa Andre, iar Ianis Zicu reprezenta o tânără speranță a fotbalului românesc. Acum aproape 20 de ani, fotbalistul și-a făcut curaj și a încercat să o atragă pe cântăreaţă în patul lui.

Ianis Zicu avea mare trecere în rândul domnișoarelor, dar Andreea Antonescu l-a refuzat categoric și nu i-a dat nici măcar o șansă. Până acum nici unul dintre ei nu a recunoscut public că ar fi avut de a face unul cu altul.

Întrebată la o emisiune tv ce bărbat din showbiz a curtat-o insistent, artista răspuns sincer: "Vă zic, dar s-a întâmplat acum 20 de ani. Ianis Zicu, însă nu a marcat!".

Andreea Antonescu are din relația cu Traian Spak o fetiță, Sienna, în vârstă de 8 ani.