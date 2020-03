Andreea Bălan a transmis un mesaj emoţionant: "Un an de când inima mi s-a oprit pentru câteva secunde. De atunci..."

Pe lângă faptul că fetiţa ei, Clara, împlineşte un anişor, ziua de azi mai are o semnificaţie. A trecut un an de la momentul când a fost la un pas de moarte, când inima i s-a oprit pentru câteva secunde.

Andreea Bălan este recunoscătoare divinităţii că este în viaţă şi se poate bucura de cele două fiice, dar şi de restul persoanelor pe care îi iubeşte.

"Ziua de 4 martie este o zi foarte importanta in viata mea deoarece in aceasta zi a venit pe lume Clara, cea de-a 2 minune a mea. Tot in aceasta zi, acum un an, am avut parte de cea mai grea incercare a vietii mele, cand inima mi s-a oprit pentru cateva secunde. De atunci m-am resetat ca om si am realizat ca sanatatea este cel mai important lucru si iubirea celor dragi este cea mai de pret comoara.

Dragii mei, azi de ziua Claritei, va ofer melodia “Inima de fier”, o piesa despre puterea de a te ridica si de a merge mai departe ori de cate ori viata te incearca. Nebunia si viteza de azi ne fac de multe ori sa ne pierdem in detalii nesemnificative si sa uitam ca, de fapt, importanta e fericirea... iar la ea putem ajunge doar daca intelegem ca viata, cu bune si mai putin bune, e frumoasa atunci cand iubesti si esti iubit", este mesajul transmis de vedetă.

Andreea Bălan a confirmat despărţirea de George Burcea

Andreea Bălan a confirmat despărţirea de George Burcea după ce în ultimul timp au circulat o mulţime de zvonuri prin presă privind ruptura dintre cei doi. Certurile dintre Andreea Bălan şi soţul ei au dus inevitabil la o despărţire, iar cântăreaţa a confimat acest lucru printr-un comentariu pe pagina ei personală de Instagram.

"Nu s-ar mai scrie și o să înceteze toată vâlva asta dacă faci o declarație, scurta și la obiect, punct. Suntem împreună, nu divorță, sau Relația trece printr-un impas, rog să ne respectați intimitatea, Nu crezi?? Oricum multă sănătate vă doresc", i-a scris o persoană în mediul online.

"Nu suntem împreună", a fost răspunsul clar și direct al artistei.