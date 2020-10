Andreea Berecleanu, atac dur la politicieni după alegeri: "S-a tot vehiculat cuvântul "panaramă". Tot ce se întâmplă este jenant"

Jurnalista a ţinut să se felicite pentru decizia luată la începutul anului, demisia de la pupitrul Observator. "Dupa cateva luni de nedeschis televizorul, am vrut sa vad duminica rezultatul exit poll. Atat. Fusesem la vot, deci aveam tot dreptul sa stiu. Sigur, veti spune ca se putea si on-line, asa e, doar ca live-ul, aduce mai multa adrenalina. Si am facut o exceptie. A trebuit sa suport multe discutii din platourile de televiziune de tipul “batut apa-n piua”, ireale, indiferent de post. Apoi, in zilele ce au urmat, nimic nu era civilizat.

S-a tot vehiculat cuvantul “panarama”. Eu cred ca este o “panarama” tot ce se intampla, o bataie de joc a acestui popor, o manipulare continua de 30 de ani. Va spun si va repet, nu agreez niciun partid, contravin reperelor mele de orice fel, am toleranta pentru cativa politicieni si atat. In rest, tot ce se intampla este jenant.

Si ma felicit pentru multe decizii pe care le-am luat, inclusiv pe cea de la inceputul acestui an, imi certifica simtul onoarei. Sa dea Dumnezeu norocul de a fi sanatosi si asta e cea mai importanta bogatie! Iar eu asta va doresc! Cu dragoste, a voastra, Andreea", a scris fosta prezentatoare pe pagina sa de Facebook.