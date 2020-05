Andreea Berecleanu, din nou la TV. Unde va apărea fosta ştiristă şi în ce ipostază

27 de ani de presă nu s-au putut şterge prea uşor din sufletul Andreei Berecleanu, se pare. Aşa că fosta ştiristă a decis să revină la tv, dar de data asta la un post concurent. La Kanal D. Vedeta a postat pe Facebook câteva poze de la filmări, însoţite de mesajul:

"Am filmat pentru colegii de la Kanal D. Cu cine? Aşa cum se vede din fotografii, cu Eva, fiica mea. Am vorbit despre viaţă în această perioada, pre şi post izolare, de reluarea activităţilor de zi cu zi, am răspuns tuturor întrebărilor puse de reporter cu multă decentă şi experienţă. În curând, la Teo Show!".

După cum se vede, este vorba doar despre o apariţie singulară, şi nu despre o colaborare pe termen lung. Fosta prezentatoare de la Observator nu va începe o nouă colaborare la Kanal D pentru moment, ci va fi protagonista unui interviu, alături de fiica sa.

Pe 20 februarie, Andreea Berecleanu îşi lua la revedere de la telespectatorii Antenei 1 printr-o postare pe Facebook. Jurnalista, care a lucrat 17 ani la Antene, a dezvăluit faptul că nu este o persoană care acceptă situaţii impuse, acesta fiind motivul pentru care a decis să încheie colaborarea.

"Am stat 17 ani in Antena 1 pentru ca nu am fost constransa in vreun fel. Astazi drumurile noastre se despart. Nu voi accepta situatii impuse. Sunt prezentator de stiri de 27 de ani, sunt un jurnalist respectat atat de colegii de breasla cat si de catre public tocmai pentru ca nu am dezamagit, sunt un om corect si onest.

Pot sa dau si amanunte despre alegerea mea de a pleca dar cred ca viata trebuie sa-si urmeze cursul, la fel si profesia mea. Voi fi alaturi milioanelor de oameni cu dragoste si respect mereu, sub diferite forme, si va multumesc pentru toti acesti ani. Multi dintre voi, asa cum mi-ati spus oficial pe retelele mele de Social Media sau in studiile de piata, dar si pe strada, fata in fata, ma considerati un prieten al familiei dv si un jurnalist cu credibilitate. Ba mai mult, aceia dintre dv care nu erati telespectatori ai Antena 1, ati ales Observatorul de dragul meu.

Aceasta incredere inseamna enorm pentru mine. Asa cum nu ma dezic de principiile mele, nu ma voi dezice nici de voi! Ne vom intalni, cu siguranta! Cu dragoste, a voastra, Andreea", a fost mesajul postat de jurnalistă la momentul demisiei.