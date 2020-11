Andreea Berecleanu s-a întors în televiziune. Ce post de televiziune a ales prezentatoarea TV

Aceasta va prezenta Focus 18 în timpul săptămânii, iar în weekend, gazda va fi Roxana Hulpe, venită de la Pro TV, conform paginademedia.ro.

În urmă cu nouă luni, Andreea Berecleanu, a decis să părească Intact Media Group după 17 ani de colaborare. Aceasta a prezentat de la Observatorul nopții, la cel din prime-time, și cel de la ora 19:00, în ultimii 10 ani. Aceasta a fost înlocuită de Sandra Stoicescu.

Andreea Berecleanu şi-a luat la revedere de la telespectatorii Antenei 1 printr-o postare pe Facebook. Jurnalista, cu o experienţă de 27 de ani, dintre care 17 în cadrul trustului, a dezvăluit faptul că nu este o persoană care acceptă situaţii impuse, acesta fiind motivul pentru care a decis să încheie colaborarea.

"Am stat 17 ani in Antena 1 pentru ca nu am fost constransa in vreun fel. Astazi drumurile noastre se despart. Nu voi accepta situatii impuse. Sunt prezentator de stiri de 27 de ani, sunt un jurnalist respectat atat de colegii de breasla cat si de catre public tocmai pentru ca nu am dezamagit, sunt un om corect si onest. Pot sa dau si amanunte despre alegerea mea de a pleca dar cred ca viata trebuie sa-si urmeze cursul, la fel si profesia mea. Voi fi alaturi milioanelor de oameni cu dragoste si respect mereu, sub diferite forme, si va multumesc pentru toti acesti ani. Multi dintre voi, asa cum mi-ati spus oficial pe retelele mele de Social Media sau in studiile de piata, dar si pe strada, fata in fata, ma considerati un prieten al familiei dv si un jurnalist cu credibilitate. Ba mai mult, aceia dintre dv care nu erati telespectatori ai Antena 1, ati ales Observatorul de dragul meu. Aceasta incredere inseamna enorm pentru mine. Asa cum nu ma dezic de principiile mele, nu ma voi dezice nici de voi! Ne vom intalni, cu siguranta! Cu dragoste, a voastra, Andreea" , este mesajul postat de jurnalistă.