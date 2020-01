Andreea Mantea, imagine rară cu mama ei. Vedeta i-a făcut o urare emoționantă: "Dragă, minunată şi frumoasă"

Acum, se împarte între România, unde se afla familia şi prietenii ei, şi Turcia, acolo unde filmează show-ul matrimonial. Când are câteva zile libere, bruneta nu ezită să le petreacă în ţară, alături de cei dragi. De Sfântul Ioan, Andreea a sărbătorit-o pe mama ei şi a postat o imagine cu ea pe reţelele de socializare, iar fanii s-au bucurat să o cunoască pe una dintre cele mai importante persoane din viaţa ei.

Citeşte şi: BĂTAIE GENERALĂ la KANAL D. Andreea Mantea, prinsă la mijloc

"La multi ani, mama mea draga, minunata si frumoasa! La multi ani, Ioana! La multi ani, Ion! Sa aveti parte de sanatate si sa va poarte noroc numele in tot ceea ce faceti!", a transmis vedeta.

Ce salariu are Andreea Mantea la Kanal D

Emisiunea ”Puterea Dragostei” se află la al doilea sezon, iar Andreea Mantea are un rol esențial în întreg scenariul care produce audiențe foarte mari. Nevoită să plece în Turcia pentru filmări, Andreea Mantea nu s-a putut despărți de micuțul David, iar acesta s-a acomodat relativ ușor cu noua ”lume” în care a fost dus.

De altfel, David merge la o grădiniță cu predare în limba engleză și are noi prieteni, fiind o fire extrem de sociabilă. Totuși, depărtarea de România – chiar dacă implică unele sacrificii inerente – înseamnă și avantaje financiare pentru celebra vedetă. Conform informațiilor apărute în media, Andreea Mantea încasează, lunar, aproximativ 20.000 de euro, ceea ce înseamnă 95.400 RON la cursul de schimb de astăzi.

Citeşte şi: Andrea Mantea, surprinsă de Revelion cu iubitul la Istanbul. Fotografia care i-a dat de gol

Ce relaţie are cu Cristi Mitrea, tatăl copilului ei

Frumoasa brunetă a mărturisit că, deși inițial a decis ca fiul ei să crească doar cu ea, ulterior, și-a dat seama că micuțul David are nevoie și de prezența tatălui său, Cristi Mitrea. Prezentatoarea a mai spus că are o relație cât se poate de normală cu luptătorul de MMA, ba chiar că se înțeleg mult mai bine de dragul copilului lor.

“Eu sunt într-o astfel de situație în acest moment. Eu am ales să mă despart de tatăl copilului meu, eu am zis că nu mai vreau, că nu îmi trebuie, că nu are ce să caute, dar până la urmă tot eu am realizat că acest copil trebuie să crească cu ambii părinți.

În acest moment, avem o relație absolut normală, suntem doi oameni normali, vedem interesul copilului și am ajuns să ne înțelegem bine de dragul copilului. Cumva trebuie să ajungi la un numitor comun.

Peste tot vedem familii destrămate, dar care au ajuns să conviețuiască așa. Zilele trecute mă certa cineva, ce o să îi zic eu copilului meu când o să mă întrebe de ce părinții lui nu stau împreună. Păi, draga mea, dacă am fi împreună, am fi anormali. Încercăm să ne înțelegem așa! Mamele singure nu pot fi acuzate, nu pot fi bătute cu piatra. Nu avem voie să facem avorturi pe bandă rulantă. Unde ajungem așa? Viața e o minune! Mama e o minune. Nu! De ce?”, a mărturisit Andreea Mantea, în urmă cu ceva timp.

Citeşte şi: Andreea Mantea, fără machiaj: "Cei care erau pe lângă mine se uitau puţin cu scârbă". Este de nerecunoscut GALERIE FOTO şi VIDEO