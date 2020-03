Andreea Mantea şi fiul ei, autoizolaţi în Turcia. L-a retras pe David de la grădiniţă: "Nu ieşim decât dacă este absolut necesar"

Cei doi se află în Turcia, acolo unde vedeta moderează show-ul matrimonial "Puterea Dragostei".

„Atmosfera în Turcia este destul de ok, lumea nu este foarte panicată, poate și datorită faptului că încă nu sunt foarte multe cazuri confirmate, până la acest moment când acord acest interviu. Aseară, am ieșit să cumpăr ceva și era un mic haos creat, în câteva supermarketuri.

Am văzut că era coadă, multe mașini, făceau multe cumpărături, lucruri care m-au speriat puțin, deoarece nu acesta este comportamentul de consum al oamenilor de aici. Am urmărit și canelele de știri, de aici, din Turcia. Atât cât am putut să înțeleg, cei avizați îi sfătuiau pe toți să nu intre în panică și să urmeze sfaturile medicilor. Deja au început să se închidă multe școli”, a spus Andreea Mantea pentru Viva.ro.

L-a retras pe David de la grădiniţă

Andreea Mantea a luat măsuri pentru a se proteja pe ea însăși și familia sa. Prezentatoarea TV a luat decizia de a-l retrage pe David de la grădiniță, iar la puțin timp după acest lucru școlile și grădinițele din Turcia, o parte din ele, s-au închis.

„Da, sigur că da, l-am retras pe David de la grădiniță, încă de la primele zvonuri cu privire la această situație. Ulterior hotărârii mele s-au închis mai multe școli și grădinițe. O parte dintre ele au intrat în vacanță – vacanța din aprilie s-a reprogramat pentru acum.





Și măsuri de protecție luăm: nu ieșim decât dacă este absolut necesar, nu mergem în zone aglomerate. Stăm în casă sau pe balcon. Și atunci când ieșim din casă, purtăm mască. Dezinfectăm totul. Și înainte de această situație acordam o mare atenție igienei”, a continuat ea.

"Mi-am schimbat toate planurile"

Planurile Andreei Mantea au fost date peste cap de epidemie, dar respectă regulile impuse: ”Mi-am schimbat toate planurile, atât evenimentele personale, cât și profesionale, vacanțele. Am oprit totul. Trebuie să înțelegem cu toții că trebuie să fim prudenți, responsabili.

Măsurile luate sunt pentru a combate această pandemie; ar trebui să fim uniți și ar trebui să încercăm să ne respectăm, să nu mai arătăm cu degetul. Să ne acceptăm, să fim constienți de răul pe care am putea să îl facem involuntar persoanelor dragi. Mă număr printre oamenii care respectă sfaturile celor avizați din domeniu.

Nu este urgent să călătorim, și atunci de ce să o facem, dacă am fost rugați de autorități să nu o facem, spre binele nostru? Nu intenționez să călătoresc până când nu vom primi acordul și confirmarea că totul este bine și că lucrurile au intrat în normal”.