Andreea Marin a publicat o scrisoare deschisă adresată ministrului Sănătăţii şi ministrului de Interne

"SCRISOARE DESCHISA

Adresata :

Domnului Victor Sebastian Costache, Ministrul Sanatatii

Domnului Ion-Marcel Vela, Ministrul Afacerilor Interne

Domnilor Ministri,

Numele meu este Andreea Marin, va scriu in calitate de cetatean care se implica de ani buni in viata comunitatii. Sunt mama si, odata cu nasterea copilului meu, am infiintat Fundatia Pretuieste Viata, alaturi de care mii de romani au pus umarul in campanii sociale, umanitare, in miscari nationale generate in situatii de criza, care au schimbat vieti in bine in ultimii 12 ani. Sanatatea este prioritatea mea, a echipei si voluntarilor ce ni s-au alaturat. Am folosit intotdeauna mecanismele comunicarii de la suflet la suflet si ale omeniei pentru a sustine fiecare dintre campaniile ce au generat o solidaritate impresionanta la nivel national, dar au atras si sustinere din afara tarii. Aceasta solidaritate a societatii civile poate fi de mare folos in acest moment dificil, traversat si de Romania in contextul international numit "coronavirus", si este motivul pentru care va adresez aceasta scrisoare.

Este o scrisoare deschisa, pentru ca este o actiune menita sa genereze o reactie pozitiva in lant, iar raspunsul dumneavoastra consider ca este vital sa devina cunoscut de intreaga societate, astfel incat sa avem capacitatea de a ne organiza rapid, eficient, in sprijinul statului si al sistemului medical ce pot fi depasite intr-un anumit punct al crizei, poate nu am ajuns inca in punctul in care se afla alte tari vitregite de soarta, dar pericolul este real, asa cum s-a dovedit deja. Avem sansa de a reactiona mai bine daca punem umar langa umar in aceasta fereastra de timp care inca ne permite sa ne organizam, nu doar in actiuni si initiative separate, cu o forta mai redusa, ci mai ales IMPREUNA. Esential, insa, este sa facem lucrurile coordonati fiind de un document generat de dumneavoastra ca raspuns la aceasta scrisoare, care are doua intrebari esentiale :

1.Care sunt nevoile in acest moment in fata carora sistemul medical, statul roman simt ca sunt necesare sprijinul si solidaritatea societatii civile?

2.Care sunt procedurile corecte pe care le acceptati, astfel incat bunele noastre intentii de sprijin si actiunile noastre concrete sa fie cu adevarat un ajutor, sa respecte normele de siguranta speciale cerute in cazul COVID-19?

Voi explica mai jos cat mai concis cele doua puncte, prin exemple concrete:

1.Vrem sa ne organizam si intentionam sa atragem sprijin consistent acolo unde ne veti transmite ca este nevoie cu prioritate. Persoane fizice, ONG-uri partenere si companii pot sprijini in campania pe care o generam acum si o numim "Pretuieste Viata!", dar și în afara ei. Pot oferi fie fonduri, fie voluntari, fie produse specifice de igiena, de ingrijire a pacientilor sau a celor vulnerabili. Avem nevoie din partea dumneavoastra de o lista a necesitatilor pe care le considerati prioritare si care nu sunt de ajuns in sistem, pentru a lupta impotriva coronavirusului, atat in spitale, cat si in alte contexte, caci categoriile vulnerabile nu se afla doar in institutii medicale si voi explica mai jos. Pe scurt, aceasta lista ar trebui sa contina denumirea necesitatilor, cantitati utile si orice alte informatii legate de calitatea acestora ce trebuie respectata, surse acceptate, etc.

2.Procedurile corecte in limitele carora putem actiona si ajuta ca si societate civila sunt esentiale in acest caz si va voi da un exemplu simplu: sa spunem ca alaturi de noi in Campania Pretuieste Viata vine cu sprijin consistent o companie care ofera produse de igiena necesare sau echipamente medicale, medicamente, consumabile de orice tip, livrari din partea unor lanturi de tip supermarket, etc. Cum ne indicati sa ajunga produsele, in functie de specificul lor, in conditii de siguranta acolo unde aveti nevoie de ele? Chiar daca asiguram noi inclusiv transportul si voluntarii care pot duce acolo unde ne veti indica faptul ca sunt necesare, care este procedura corecta de preluare intr-un spital, intr-un centru de carantina, intr-un azil de batrani, catre casele unor oameni vulnerabili ce nu pot iesi sau nu au posibilitatea sa isi procure singuri cele necesare, in conditiile in care contactul uman trebuie redus cat mai mult, conform "Recomandarilor privind conduita sociala responsabila in prevenirea raspandirii COVID – 19" publicate pe site-ul Ministerului Sanatatii? In ce conditii se pot transporta produsele necesare si in ce conditii pot fi preluate?

Vrem sa ajutam, sa actionam responsabil, in timp util, pentru ca experienta altor state ne arata ca poate fi o lupta contracronometru. Fiecare zi care trece conteaza. Ajutati-ne sa o facem raspunzandu-ne cat mai rapid, clar si concis la cele doua intrebari de mai sus, dati-ne uneltele necesare pentru a va sprijini , iar acest document poate fi baza pentru orice actiune de solidaritate, fie ca ea se va inscrie in Campania Pretuieste Viata ce se naste acum, fie ca va fi realizata separat. Orice sprijin este util daca este facut in norme corecte, astfel evitam irosirea efortului si pierderea de timp pe piste ce poate sunt gresite, daca vom respecta necesitatile si procedurile corecte pe care le dorim de la dumneavoastra. Coordonarea acestei actiuni trebuie sa fie in mainile autoritatilor competente intr-o astfel de situatie, care au o viziune complexa si cunosc toate detaliile problemei.

De asemenea, in eventualitatea necesitatii atragerii de fonduri, cand nevoia nu poate fi implinita altfel, se naste o alta intrebare: unde este nevoie cu prioritate de acestea si care sunt sumele necesare?

Doar pornind de la nevoi, putem face un plan concret de actiune si putem genera, in mod organizat, solidaritate si actiune tintita. Scopul Campaniei Pretuieste Viata acesta este: sa fie un punct de plecare care sa genereze si alte idei si campanii independente de noi, pe baza unui document–plan de actiune din partea autoritatilor.

In incheiere, ma aplec asupra categoriilor vulnerabile identificate de echipa noastra, mentionand ca orice completare este utila si ne-ar fi de mare folos:

-Oameni aflati in carantina in unitati medicale;

-Persoane aflate in izolare la domiciliu – cine are grija de ei si cum anume, orice om poate sta izolat o perioada daca are hrana si consumabile necesare, dar acestea nu exista pe termen nelimitat;

-Persoane vulnerabile in fata virusului, in special cu varste 60 + sau cele de orice varsta cu boli grave (precum cancerul, dar nu numai) ce le vulnerabilizeaza si genereaza nevoi speciale – cum avem grija de ele in mod concret, astfel incat sa nu se expuna asa cum o vor face, cand nevoile lor nu le vor da de ales?

-Oamenii ce traiesc in azilele de batrani;

-Persoanele ce se intorc in tara din zone cu risc si familiile acestora;

-Personalul medical ce este in prim plan in lupta impotriva coronavirusului – aici trebuie sa mentionam ca da, acesti oameni isi fac meseria si datoria pentru ca este responsabilitatea lor dar pentru noi sunt niste Eroi. Devin mai expusi decat oricine bolii, vietile lor isi schimba cursul pe termen necunoscut, au familii, copii cu care nu mai pot intra in contact... Cine se gandeste in mod concret la puterea personalului medical angajat direct in lupta cu coronavirusul de a rezista pe termen lung? Cum ii putem sprijini? Dau un exemplu: medic femeie, mama singura, fara parinti care sa preia grija copiilor in lipsa sa, cu restrictii de a-si verifica macar telefonic la orice ora copiii. Cine se ocupa de ei? Cine se ocupa de starea psihologica a unui medic, asistent, infirmier, etc , care poate ceda la un moment dat? Cine se va afla in valul doi, cand va fi nevoie? Trebuie sa ii protejam pe cei ce au viata noastra in mainile lor. Cum ii putem ajuta?

De asemenea, atentia trebuie indreptata catre spitalele ce au lipsuri materiale si personal uman insuficient pentru o astfel de situatie de criza, catre spatiile ce sunt sau ar putea deveni locuri destinate carantinei.

Multumim companiilor care deja si-au exprimat interesul si sunt pregatite sa se alature Campaniei Pretuieste Viata, au determinat si nevoi carora le pot veni in intampinare, dar am decis impreuna ca in aceasta situatie speciala nu putem actiona decat dupa ce avem un raspuns concret din partea dumneavoastra, pentru a actiona responsabil, de la idee, pana la finalitate, punerea ei in practica in mod concret. De aceea, sprijinul dumneavoastra este esential.

Orice companie, persoana fizica sau juridica, ONG ce doreste sa ni se alature in Campania Pretuieste Viata este inca un umar alaturi de noi in aceasta miscare de solidaritate a societatii civile, atat de necesara in acest moment.

In speranta unui raspuns pozitiv si cat mai rapid, a unei colaborari care sa cladeasca pentru binele nostru intr-o societate ce traverseaza o perioada in care avem nevoie de fiecare gest de omenie, va stau la dispozitie si pentru stabilirea unei intalniri in cadrul careia sa putem dezvolta o strategie de lucru pe baza documentului cu raspunsurile dumneavoastra. Va doresc putere de munca si sanatate, intelepciune si calm, ceea ce avem nevoie cu totii pentru a traversa acest timp al framantarilor.

Cu respect,

Andreea Marin,

Presedinte Fundatia Pretuieste Viata" a scris vedeta TV pe pagina sa de Facebook, în contextul pandemiei de coronavirus.

