Andreea Marin a reacţionat, după ce a fost acuzată că este mai bine echipată decât medicii: "E cu totul alt nivel de expunere"

Vedeta a fost trasă la răspundere, după ce a stat de vorbă cu un doctor, din cauza faptului că Andreea era echipată cu un combinezon, cu o mască specială și cu mănuși, spre deosebire de doctorița care apare mult mai puțin corespunzător echipată.

„Dna Marin, dar cum sunteți dvs atât de echipă (mască ffp 3, echipament de protecție) și dna doctor doar cu o mască chirurgicală și un halat clasic care nu oferă protecție. Este penibil!!!!!!!!”, i-a scris cineva, pe internet.

Andreea Marin nu s-a putut abţine şi a reacţionat la mesajul dur care i-a fost adresat.

„Nu o să mă scuz că am primit în dar o mască și mă protejez, fiind ore în șir în mijlocul a zeci de oameni, că să coordonez un convoi umanitar pe care nu am nicio obligație să îl fac, ci fac pentru că simt. Nu sunt la concurență cu nimeni. Nu ne întrecem aici. Eu am stat multe ore. Doamna doctor a venit doar să preia donația și a plecat. E cu totul alt nivel de expunere”, a precizat vedeta, adăugând că are o singură mască pe care o tot spală.

„Nu simt nevoia să vă dau explicații, dar simt nevoia să vă trezesc la realitate: dvs stați și comentați, în timp ce eu muncesc voluntar, fără să fiu obligată, pentru că îmi pasă. Puteți face mai mult”, a mai spus Andreea Marin.

Vedeta de televiziune Andreea Marin a adresat o scrisoare deschisă către Ministrul Sănătăţii si MAI prin care le cere informaţii concrete despre cum poate ajuta, alături de Fundaţia Preţuieşte Viaţa, pentru o luptă mai eficientă cu epidemia de coronavirus.

"SCRISOARE DESCHISA

Adresata :

Domnului Victor Sebastian Costache, Ministrul Sanatatii

Domnului Ion-Marcel Vela, Ministrul Afacerilor Interne

Domnilor Ministri,

Numele meu este Andreea Marin, va scriu in calitate de cetatean care se implica de ani buni in viata comunitatii. Sunt mama si, odata cu nasterea copilului meu, am infiintat Fundatia Pretuieste Viata, alaturi de care mii de romani au pus umarul in campanii sociale, umanitare, in miscari nationale generate in situatii de criza, care au schimbat vieti in bine in ultimii 12 ani.

Sanatatea este prioritatea mea, a echipei si voluntarilor ce ni s-au alaturat. Am folosit intotdeauna mecanismele comunicarii de la suflet la suflet si ale omeniei pentru a sustine fiecare dintre campaniile ce au generat o solidaritate impresionanta la nivel national, dar au atras si sustinere din afara tarii.

Aceasta solidaritate a societatii civile poate fi de mare folos in acest moment dificil, traversat si de Romania in contextul international numit "coronavirus", si este motivul pentru care va adresez aceasta scrisoare.

Este o scrisoare deschisa, pentru ca este o actiune menita sa genereze o reactie pozitiva in lant, iar raspunsul dumneavoastra consider ca este vital sa devina cunoscut de intreaga societate, astfel incat sa avem capacitatea de a ne organiza rapid, eficient, in sprijinul statului si al sistemului medical ce pot fi depasite intr-un anumit punct al crizei, poate nu am ajuns inca in punctul in care se afla alte tari vitregite de soarta, dar pericolul este real, asa cum s-a dovedit deja.

Avem sansa de a reactiona mai bine daca punem umar langa umar in aceasta fereastra de timp care inca ne permite sa ne organizam, nu doar in actiuni si initiative separate, cu o forta mai redusa, ci mai ales IMPREUNA. Esential, insa, este sa facem lucrurile coordonati fiind de un document generat de dumneavoastra ca raspuns la aceasta scrisoare, care are doua intrebari esentiale :

1.Care sunt nevoile in acest moment in fata carora sistemul medical, statul roman simt ca sunt necesare sprijinul si solidaritatea societatii civile?

2.Care sunt procedurile corecte pe care le acceptati, astfel incat bunele noastre intentii de sprijin si actiunile noastre concrete sa fie cu adevarat un ajutor, sa respecte normele de siguranta speciale cerute in cazul COVID-19?

Voi explica mai jos cat mai concis cele doua puncte, prin exemple concrete:

1.Vrem sa ne organizam si intentionam sa atragem sprijin consistent acolo unde ne veti transmite ca este nevoie cu prioritate. Persoane fizice, ONG-uri partenere si companii pot sprijini in campania pe care o generam acum si o numim "Pretuieste Viata!", dar și în afara ei.

Pot oferi fie fonduri, fie voluntari, fie produse specifice de igiena, de ingrijire a pacientilor sau a celor vulnerabili. Avem nevoie din partea dumneavoastra de o lista a necesitatilor pe care le considerati prioritare si care nu sunt de ajuns in sistem, pentru a lupta impotriva coronavirusului, atat in spitale, cat si in alte contexte, caci categoriile vulnerabile nu se afla doar in institutii medicale si voi explica mai jos.

Pe scurt, aceasta lista ar trebui sa contina denumirea necesitatilor, cantitati utile si orice alte informatii legate de calitatea acestora ce trebuie respectata, surse acceptate, etc...". (Citeşte AICI întreaga scrisoare)