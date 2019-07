Andreea Marin a spus adevărul despre DIVORŢUL de Tuncay Ozturk, la DOI ANI de la DESPĂRŢIRE

Andreea Marin a avut puterea să depășească dificilul moment sentimentel, iar acum a mărturisit și că un cuplu care "nu împărtășește aceleași valori și sentimente, pe termen lung" nu poate rezista examenului temporal.

"Nu poate fi ușor, dar nici nu cred în soluția unui cuplu care nu împărtășește aceleași valori și sentimente, pe termen lung. Doar prezența fizică a ambilor părinți acasă nu e de ajuns. Sigur, nu e o soluție ideală ca fiecare să își vadă de drumul său, dar poate fi, în final, o soluție mai bună decât cea despre care tu îmi vorbeai, compromisul. Violeta știe că are doi părinți care o iubesc, o sprijină și comunică de dragul ei, fiind acolo la nevoie. Asta e important", a spus Andreea Marin pentru Viva!.

Andreea Marin şi Tuncay Ozturk au divorţat în luna februarie a anului 2017, la Judecătoria Buftea. Înainte de divorţ, Andreea Marin a vorbit despre motivele care au dus la ruptură.

"Nu am nimic să-mi reproşez astăzi. Sunt împăcată cu acţiunile mele. Sunt omul care simte că poate să facă mai mult şi merită mai mult. Ştiu cât sunt în stare să dăruiesc şi cred că merit acelaşi respect. E o poveste ce ţine de încredere, iar la mine nu a funcţionat. Nu e o dramă, asta e. (...). Nu m-am respectat şi pe mine. Poate am fost prea tolerantă în defavoarea mea. Eu nu spun că el a avut sau nu o relaţie cu altcineva. Au fost lucruri mult mai grele pentru sufletul meu. Îmi pare bine că am scăpat de semnele de întrebare din viaţa mea. Mi s-a părut lipsit de bărbăţie, de demnitate să spui, la doar câteva zile de la despărţire, că eşti pregătit deja pentru o nouă relaţie", explica Andreea Marin, la TV, cauzele divorţului", a declarat Andreea Marin.