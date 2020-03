Andreea Marin, mesaj uluitor pentru Andreea Bălan, în plin divorţ de George Burcea

Andreea Marin i-a transmis Andreei Bălan un mesaj, chiar cu o zi în urmă. "Zâna" a ținut să scrie o urare de "la mulți ani" pentru mezina artistei, Clara, care a împlinit un an pe 4 martie.

"La mulți aaaaaaaaani!", a scris Andreea Marin, adăugând un emoticon cu inimioară, care să exprime căldura din spatele mesajului.

Andreea Bălan a dezvăluit clauza secretă din contractul prenupţial: "Dacă eu muream, George Burcea putea să vândă"

Andreea Bălan a suferit un stop cardio-raspirator în urma cezarienei care a adus-o pe lume pe micuța Clara, acum un an, pe 4 martie 2019. În 2020, tot pe 4 martie, a lansat o piesă foarte personală și a venit la televizor pentru a anunța că divorțează de tatăl copiilor ei, George Burcea.

Andreea Bălan, dezvăluiri cutremurătoare despre despărţirea de George Burcea: "Mi-a spus cuvinte grele, că nu mă mai iubeşte"

"Vorbeam cu prietenele mele că de o săptămână nu am reuşit să plâng şi astăzi am plâns pentru prima oară. Am ţinut în corp tot, de aceea am şi slăbit foarte mult, dar nu am reuşit să plâng până astăzi. E bine să plângi, să descătuşezi, însă nu am putut. Mă bucur că am reuşit astăzi. Este o situaţie pe care nu am putut să o schimb, nu a ţinut de mine. N-am avut ce să fac!", a spus Andreea Bălan.