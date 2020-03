Andreea Bălan, dezvăluiri cutremurătoare despre despărţirea de George Burcea: "Mi-a spus cuvinte grele, că nu mă mai iubeşte"

Vedeta a mărturisit că 90% din ce s-a scris în presă este adevărat. În luna decembrie a anului trecut, actorul i-a spus Andreei că nu o mai iubeşte. Artista a recunoscut că a existat un contract prenupţial, dacă o să divorţeze, fiecare iese din căsnicie cu ce a venit.

„Dacă eu muream el putea să vândă o anumită proprietate pentru a întreține fetele. Pentru mine a fost foarte important să facem acest lucru. Da a existat un contract prenupțial și acesta stipulează ca dacă eu muream el putea beneficia de finațele mele, iar dacă divorțam fiecare pleca cu ce a venit. 90% din ce s-a scris în presă este adevărat, acum pot să vorbesc. A trecut o lună și acum lucrurile s-au clarificat, deși este tristă povestea.

Ne-am cunoscut la filmări și știam din prima zi ca el va fi tatăl copiilor mei. După stopul cardiac am decis că vreau să ne căsătorim pentru că mi-am dat seama că dacă nu o faceam și ceva se întâmpla cu mine el n-ar avea acces la anumite lucruri pentru a avea grijă de fetiță.

Citeşte şi: Andreea Bălan rupe, în sfârşit, tăcerea despre divorţul de George Burcea: "Nu mi-am dorit să fiu o mamă singură, este foarte greu"



A fost o nuntă pe care mi-am dorit-o, eu m-am ocupat de organizare. Nu mă mai simt întreagă, este dureros să accepți, încă n-am făcut asta, încă sunt în stadiul de șoc și furie. De o săptămână nu am reușit să plâng și azi am plâns prima oară. Este o situație pe care eu nu am putut să o schimb, am tras de relație, dar nu am avut ce să fac.

Eu eram ok, eram fericită. Eu am început să-i reproșez în decembrie lucruri de când și-a schimbat comportamentul. Nu pot să dau detalii foarte multe despre conversațiile noastre pentru că vreau să protejez copiii. Nu mai era la fel de drăgăstos, afectuos și când l-am întrebat ce are mi-a spus niste lucruri care m-au durut. Mi-a spus în vacanță, în decembrie, că nu mai are sentimente pentru mine, dar nu am crezut.

Mi-a spus cuvinte grele, am avut certuri mari. Şi-a deschis o traumă singur, nu a vrut să-i fiu alături, nici măcar nu a vrut ajutor de specialitate”, a spus Andreea Bălan, la Xtra Night Show.

"Un an de când inima mi s-a oprit pentru câteva secunde"

Pe lângă faptul că fetiţa ei, Clara, împlineşte un anişor, ziua de azi mai are o semnificaţie. A trecut un an de la momentul când a fost la un pas de moarte, când inima i s-a oprit pentru câteva secunde.

Andreea Bălan este recunoscătoare divinităţii că este în viaţă şi se poate bucura de cele două fiice, dar şi de restul persoanelor pe care îi iubeşte.

Ziua de 4 martie este o zi foarte importanta in viata mea deoarece in aceasta zi a venit pe lume Clara, cea de-a 2 minune a mea. Tot in aceasta zi, acum un an, am avut parte de cea mai grea incercare a vietii mele, cand inima mi s-a oprit pentru cateva secunde. De atunci m-am resetat ca om si am realizat ca sanatatea este cel mai important lucru si iubirea celor dragi este cea mai de pret comoara.

Citeşte şi: George Burcea, soţul Andreei Bălan, prins DROGAT la volan. Actorul a ieşit pozitiv la cocaină

Dragii mei, azi de ziua Claritei, va ofer melodia “Inima de fier”, o piesa despre puterea de a te ridica si de a merge mai departe ori de cate ori viata te incearca. Nebunia si viteza de azi ne fac de multe ori sa ne pierdem in detalii nesemnificative si sa uitam ca, de fapt, importanta e fericirea... iar la ea putem ajunge doar daca intelegem ca viata, cu bune si mai putin bune, e frumoasa atunci cand iubesti si esti iubit", este mesajul transmis de vedetă.