Andreea Raicu este speriată de evoluţia coronavirusului: "Mi-a acaparat gândurile în ultimele zile"

"Nu pot să mă fac că nu există un subiect care mi-a acaparat gândurile în ultimele zile. Poate și pentru faptul că am vorbit mult cu prietena mea care locuiește în Italia, în Toscana. În urmă cu trei săptămâni, când am vizitat-o, era liniște acolo, nimeni nu prea vorbea despre acest subiect. Deși erau 2 cazuri izolate în Roma de circa 3 săptămâni, nimeni nu privea situația cu prea multă îngrijorare. În Lombardia încă nu fusese depistat niciun caz. De atunci până azi în Italia sunt 9172 de cazuri și peste 463 de decese. Până azi Lombardia a fost izolată împreună cu alte 14 provincii, peste 16 000 000 oameni au revenit în zona rosie ceea ce înseamnă că nimeni nu are voie să părăsească această zonă.

În seara asta guvernul italian decide să extindă decizia asupra întregii peninsule!! De ce? Pentru a nu răspândi virusul care se împrăștie cu o viteza amențitoare. O serie de români, cum au aflat de această situație și-au strâns bagajele, s-au suit în trenuri, mașini sau în ce au gasit și au fugit unde au vazut cu ochii, mulți dintre ei spre Romania. Aici foarte puțini oameni sunt conștienți de ceea ce se întâmplă. Tușesc fără să își acopere gura sau o fac cu mana cu care ulterior ating diverse obiecte sau fața și zonele de acces către căile respiratorii. Multor romani veniți din străinătate li s a spus să stea acasă. Nici nu s-au gândit pe motiv că ei nu au nimic", a declarat Andreea Raicu pe pagina personală de Instagram.

Andreea Raicu amintește că panica i-a cuprins și pe românii din Italia, care ar fi venit cât de repede în România, fără să fie conștienți de pericolul pe care îl reprezintă pentru ceilalți, fără să respecte perioada de carantină doar pentru că se simțeau bine, fără să respecte regulile de igienă impuse de situație.

"Eu nu mă panichez ușor, dar de data asta cred că lucrurile sunt grave și cred că este de abia începutul. Nu îmi este teama că mă voi îmbolnavi, ci că aș putea deveni purtator și aș putea să îl transmit mamei mele sau altor oameni mai în vârstă care cred că poate nu ar rezista și știu că dacă s-ar întâmpla ceva, nu aș putea să trăiesc cu această piatră pe suflet. Apelez la simțul civic al fiecăruia dintre voi și vă rog: ⁃ Acoperiți-va gura când tușiți cu șervețele, nu cu mâna, sau cu cotul pentru a nu intra în contact cu mâna. ⁃ Nu vă mai năpustiți peste oameni să îi pupați sau să îi luați în brațe sau să dați mâna cu ei ⁃ Dacă ați fost plecați cu avionul, spuneți-le celor din jur, lăsați-i să aleagă dacă vor sa se întâlnească cu voi sau nu, asta fără să însemne că au ceva personal cu voi, și mai ales aplic", a adăugat aceasta.