Andrei Caramitru, atac dur la adresa PNL: Discursul lui Dragnea a fost preluat de liberali

"Țineți minte discursul lui Dragnea? Multinaționalele sunt toate rele, sug sângele poporului. Cine lucrează acolo e un trădător plătit de Soros.



Acum discursul asta e preluat direct de PNL. Ca sa știți. Dacă cumva doamne ferește lucrati in vreo multinațională sau cineva din familia voastră are păcatul asta e vai de voi. Dacă cumva sunteți in IT - știm cu totii - sunteți cei mai rai - trebuie sa va crească taxele, așa cum a anunțat Orban.



De ce spun asta? Toți comunicatorii PNL au primit ordin pe unitate sa distribuie un articol infect despre OMV, scris de un sinecurist de pe lângă Nastase, care a fost băgat in probleme juridice grave. Dar ce mai contează? Scrie despre o conspirație globală. Cumva guvernul tehnocrat e vinovat de privatizarea OMV, ba chiar si Barna direct pentru ca soția lui lucrează acolo. Oroare absoluta! Cum sa fii angajat la multinațională? Sau mai rău - soția ta sa lucreze acolo? Ești inamicul poporului.



Dragi prieteni - chiar atât de jos ați ajuns? Chiar atât de mult va e frica? Dacă continuați așa - vreți sa scriem si noi despre problemele penale ale fiecăruia dintre voi? Despre legăturile șefilor vostri cu interlopi (nu de alta, dar exista articole cu poze)? Mergem pana acolo?



Eu zic ca nu e frumos. Mai bine vine candidatul vostru sa facă câteva interviuri, sa își explice viziunea și planul. Așa ar fi bine. Dacă are viziune și plan. Poate nu are. Și atunci e greu pentru voi, înțeleg", scrie Andrei Caramitru pe Facebook.