Andrei Gerea îi cere demisia lui Călin Popescu Tăriceanu de la şefia ALDE: "E inacceptabil"

„Ieri, imediat după votul pe moțiune, am aflat cu surprindere și dezamăgire că dl. Călin Popescu Tăriceanu s-a întâlnit cu inițiatorii moțiunii care a dărâmat guvernul din care făceam parte. Nu pot să nu mă întreb ce căuta dl. Tăriceanu la această discuție. Pregătea o alianță politică alături de cei de care ne-am despărțit acum câteva luni?!", a scris Gerea, joi, pe pagina de Facebook.

„Este de neacceptat să întorci spatele celor cu care te-ai aliat acum 3 luni și să revii alături de cei de care te-ai despărțit acum 5 luni", a completat vicepreședintele ALDE.

El a mai spus că „este inacceptabilă continuarea aceluiași joc care a dus ALDE în situația actuală."

„Acest demers politic face parte dintr-un lung șir de piruete, iar prețul plătit este chiar pierderea încrederii electoratului ALDE în noi. Trebuie să oprim aceste piruete politice. A sta la masă cu cei care au inițiat moțiunea împotriva guvernului din care faci parte este o atitudine cu care nu pot fi de acord", a adăugat Andrei Gerea.

Reamintim că preşedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a anunţat miercuri seară că, împreună cu preşedintele Pro România, a decis ca propunerea lor pentru funcţia de premier să fie Remus Pricopie.

"Azi am reușit să îndepărtăm Guvernul Orban cu un scor impresionant. Am avut o discuție cu Ponta și am decis să mergem împreună cu o nominalizare la Cotroceni în persoana lui Remus Pricopie", a anunţat Marcel Ciolacu, într-o declaraţie de presă susţinută împreună cu liderul Pro România Victor Ponta.

Liderul PSD a evitat să răspundă dacă ALDE susţine această propunere.