Andrei şi Karina de la Survivor s-au despărţit! Motivul pentru care nu mai formează un cuplu: "Sunt nişte momente grele"

Karina a fost cea care a făcut anunţul pe reţelele de socializare, dezvăluind că nu "au reuşit să ajungă în punctul în care îşi doreau".

„Noi am hotărât să luăm o pauză, am hotărât să mergem pe drumuri separate pentru că lucrurile între noi nu au reușit să ajungă în punctul în care ne doream. Relația noastră a fost una foarte frumoasă și la Survivor și după, dar, cumva, unele lucruri nu merg și atunci am hotărât, de comun acord, să ne despărțim.

Vă mulțumim foarte mult pentru susținerea voastră, pentru toate editurile frumoase pe care ni le-ați făcut, pentru toate videoclipurile, vă mulțumim că ați fost alături de noi. Puteți să ne susțineți în continuare, dar, momentan, noi vom merge pe drumuri separate. Avem nevoie de foarte multă susținere, sunt niște momente grele", a dezvăluit Karina prin intermediul unor filmulețe postate pe instagram.

Andrei a confirmat și el despărțirea. Cei doi au decis de comun acord să nu mai formeze un cuplu fără certuri și reproșuri.

Dan Cruceru a avut virusul Dengue

Dan Cruceru s-a confruntat cu virusul Dengue, pe care l-a căpătat în Republica Dominicană. A stat patru luni acolo unde a prezentat Survivor România pentru Kanal D.

Prezentatorul TV se afla chiar la începutul competiției când s-a confruntat cu această situație. De altfel, a fost primul european de acolo care a contractat boala după zeci de ani de la ultimul caz înregistrat.

”Aproape am și uitat de povestea asta, fiind Covid-ul mult mai la modă. Glumesc! Au fost câteva zile grele, cu febră și stare fizică foarte proastă. Dengue e transmis de anumiți țânțari. Stăteam într-o dimineață pe terasa casei în care locuiam, îmi beam cafeaua și aproape nici n-am simțit când m-a pișcat o astfel de insectă.

După trei zile, însă, aproape că nu mă mai puteam ridica din pat. Am ajuns la spital, cu un risc destul de ridicat de hemoragii. M-am panicat nițel, mai ales că eram la 10 mii de km distanță de casă. Din fericire, chiar am avut o super echipă de medici care m-au pus repede pe picioare și le mulțumesc încă o dată pentru asta”, a mai spus Dan Cruceru pentru aceeaşi sursă.