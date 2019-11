Ani grei de închisoare în cazul artistelor arse de vii la Constanţa. Sentinţa, pronunţată după cinci ani de la incendiu

Magistrații Curții de Apel s-au pronunțat marți, 19 noiembrie, în dosarul Beirut, în care prima instanță l-a condamnat pe George Karam (patronul localului) la 10 ani de închisoare și l-a obligat la plata sumei de 2,5 milioane de euro. Magistrații Curții de Apel au admis apelul lui Karam și au micșorat pedeapsa, de la 10 ani, la 8 ani și 1 lună, achitându-l pentru una dintre fapte, respectiv abuz în serviciu.

Tătăl uneia dintre fetele arse în incendiul de la Beirut a murit. I s-a făcut rău la aflarea veştii că dosarul se rejudecă

În primă instanță, judecătorii Judecătoriei Constanța l-au condamnat pe patronul restaurantului din Constanța la 10 ani de închisoare. Judecătorii au stabilit și despăgubiri reprezentând daune morale în valoare de 1 milion de euro.

Pe 5 aprilie 2014, trei tinere – cântăreața Ioana Nicoleta Cengher și dansatoarele Nicoleta Vasilițeanu și Mihaela Tucă - au murit într-un incendiu produs în restaurantul din Constanța. În momentul incendiului, fetele se aflau în mansarda restaurantului și nu au mai putut fi salvate.

Iată minuta judecătorească, potrivit Replica:

”În baza art. 421 pct. 1 lit. b) din Codul de procedură penală, respinge ca nefondate apelurile formulate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa, apelanţii-părţi civile Sarkany Mariana, Sarkany Ferenc Arpad, Sarkany Ferencz Arpad, prin reprezentant legal Sarkany Mariana, Cengher Niculaie, Mancaş Dorinel Mihăiţă, Gheţu (fostă Buirencu) Nicoleta, SC Global DMS SRL, SC IKARO EST SRL şi SC BABACO GAMES SRL împotriva sentinţei penale nr.1150/06.09.2017 a Judecătoriei Constanţa pronunţată în dosarul cu nr. 20365/212/2015. În baza art.421 pct.2 lit. a) din Codul de procedură penală, admite apelurile declarate de apelanţii – inculpaţi Karam George, Jurcă Dumitru, Pavel Constantin, Nirlu Sultana, Nirlu Gheorghe, Zdru Mihaela, Coroianu Florentina Gica, SC Middle East Parteners SRL, SC Tinel Cristi SRL şi apelanta-parte responsabilă civilmente S.C Engie Romania SA împotriva sentinţei penale cu nr.1150/06.09.2017 a Judecătoriei Constanţa, pronunţată în dosarul cu nr. 20365/212/2015. În baza art.423 alin.2 din Codul de procedură penală, Desfiinţează în parte sentinţa penală nr 1150/06.09.2017 a Judecătoriei Constanţa, pronunţată în dosarul cu nr. 20365/212/2015 şi rejudecând : 1.1. În baza art.396 alin.1,5 din Codul de procedură penală în referire la art. 16 alin.1 lit. b teza I din Codul de procedură penală achită pe inculpatul Karam George pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la abuz în serviciu prev.de art.4 din Codul penal rap.la art.297 alin.1 din Codul penal cu aplicarea art.19 din Legea nr.682/2002 , art.77 lit.a din Codul penal şi a art.5 din Codul penal 1.2. În baza art. 255 alin.1, 2 din Codul penal cu aplicarea art.19 din Legea nr.682/2002 condamnă pe inculpatul Karam George, pentru săvârşirea infracţiunii de distrugere din culpă în formă agravată prev.de art.255 alin.1,2 din Cod penal cu reţinerea art.19 din Legea nr.682/2002 la pedeapsa de 4 ( patru) ani închisoare. 1.3. În baza art.255 alin.1 din Codul penal cu aplicarea art.19 din Legea nr.682/2002 condamnă pe inculpatul Karam George, pentru săvârşirea infracţiunii de distrugere din culpă cu reţinerea art.19 din Legea nr.682/2002 la pedeapsa de 4 (patru) luni închisoare. 1.4. În baza art. prev.de art.349 alin.1din Codul penal cu aplicarea art.19 din Legea nr.682/2002 , a art.77 lit.a din Codul penal şi art.5 din Codul penal la pedeapsa de 1 (unu) an închisoare condamnă pe inculpatul Karam George pentru săvârşirea infracţiunii de neluarea măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă, la pedeapsa de 1 (unu) an închisoare. 1.5. În baza art. art.48 din Codul penal raportat la art.35 alin.1,(2) din Legea nr.10/1995 cu aplicarea art.19 din Legea nr.682/2002 a art.77 lit.a din Codul penal şi art.5 din Codul penal condamnă pe acelaşi inculpat pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la realizarea construcţiilor cu nerespectarea cerinţelor esenţiale a existenţei acestora, în formă agravată la pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare. 1.6. În baza art.24 alin.1 lit. a din Legea nr. 50/1991 cu aplicarea art.19 din Legea nr.682/2002, a art.35 alin.1din Codul penal şi art.5 din Codul penal condamnă pe acelaşi inculpat pentru săvârşirea infracţiunii de construire fără autorizaţie în zonă construită protejată, l la pedeapsa de 1 (unu) an închisoare. 1.7. În baza art. 322 alin.1 din Codul penal rap.la art.35 alin.1 din Cod penal cu aplicarea art.19 din Legea nr.682/2002 şi a art.77 lit. din Cod penal condamnă pe acelaşi inculpat pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată săvârşită în formă continuată (martie 2011-noiembrie 2013) la pedeapsa de 1 (unu) an închisoare. 1.8. În baza art. 322 alin.(1)/Cod penal rap.la art.35 alin.(1)/Cod penal cu aplicarea art.19 din Legea nr.682/2002 şi a .art.77 lit.a/Cod penal Condamnă pe acelaşi inculpat pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată săvârşită în formă continuată (03 aprilie 2014) la pedeapsa de 1 (unu) an şi 4 (patru) luni închisoare. 1.9. În baza art. art.322 alin. 1 din Codul penal rap.la art.35 alin.1 din Codul penal, cu aplicarea art.19 din Legea nr.682/2002,a art.77 lit.a din Codul pena condamnă pe acelaşi inculpat pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată săvârşită în formă continuată la pedeapsa de 8 (opt) luni închisoare. 1.10. În baza art.38 CP rap.la art.39 alin.1 lit.b din Codul penal cu aplic.art.10 din Legea nr.187/2012 aplică inculpatului Karam George pedeapsa cea mai grea de 5 (cinci ) ani închisoare la care adaugă un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite (3 ani şi 1 lună şi 10 zile), în final inculpatul executând pedeapsa de 8 ani, 1 lună şi 10 zile închisoare. 1.11. În baza art. 424, alin. 2 şi art. 404, alin.4, lit.b Cod proc.penală rap. la art.399 alin.(1) şi art. 241, alin. 1, lit. c Cod proc.penală, constată încetată de drept pe data prezentei decizii măsura preventivă a controlului judiciar luat cu privire la inculpatul Karam George. 2.1. În baza art.396 alin.1,5 din Codul de procedură penală în referire la art. 16 alin.1 lit. b teza I din Codul de procedură penală, achită pe inculpata SC Middle East Parteners SRL pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la abuz în serviciu prev.de art.4 din Codul penal rap.la art.297 alin.1 din Codul penal cu aplicarea art.77 lit.a din Codul penal şi a art.5 din Codul penal 2.2. În baza art. 255 alin.1,2 din Codul penal condamnă pe inculpata SC Middle East Parteners SRL la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 600 000 (şase sute de mii) lei (300 zile amendă x 2000 lei/zi) pentru săvârşirea infracţiunii de distrugere din culpă. 2.3. În baza art. 255 alin.1 din Codul penal condamnă pe inculpata SC Middle East Parteners SRL la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 300 000 (trei sute mii) lei pentru săvârşirea infracţiunii de distrugere din culpă prev.de art. 255 alin.1, din Codul penal la (150 zile amendă x 2000 lei/zi). 2.4. Condamnă pe aceeaşi inculpată pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la realizarea construcţiilor cu nerespectarea cerinţelor esenţiale de existenţă a acestora în formă agravată, prev.de art.48/Cod penal rap.la art.35 alin.(1),(2) din Legea nr.10/1995 cu reţinerea art.77 lit.a/Cod penal şi art.5/Cod penal la pedeapsa de 420 000 (patrusute douăzeci de mii) lei (210 zile amendă x 2000 lei/zi). 2.5. În baza art.38 rap.la art.39 alin.(1) lit.c Cod penal cu aplic.art.10 din Legea nr.187/2012 aplică inculpatei SC Middle East Parteners SRL pedeapsa cea mai grea de 600000 (şase sute de mii) lei la care adaugă un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite - 240 000 (două sute patruzeci mii) lei, în final inculpata execută pedeapsa amenzii penale de 840 000 (opt sute patruzeci de mii) lei. 3.1. În baza art. 255 alin. 1, 2 din Codul penal condamnă pe inculpatul Pavel Constantin pentru săvârşirea infracţiunii de distrugere din culpă în formă agravată, la pedeapsa de 6 ( şase) ani închisoare. 3.2. În baza art. 255 alin.1 din Codul penal condamnă pe inculpatul Pavel Constantin pentru săvârşirea infracţiunii de distrugere din culpă la pedeapsa de 8 (opt) luni închisoare. 3.3. În baza art.48 din Codul penal rap.la art.349 alin.1 din Codul penal cu aplic.art.77 lit.a din Codul penal şi art. 5 CP, condamnă pe acelaşi inculpat pentru săvârşirea infracţiunii de neluarea măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă, în forma de participaţie penală a complicităţii la pedeapsa de 6 (şase) luni închisoare. 3.4. În baza art.35 alin.1,2 din Legea nr.10/1995 cu aplic.art.77 lit.a din Coul penal condamnă pe acelaşi inculpat pentru săvârşirea infracţiunii de realizare a construcţiilor cu nerespectarea cerinţelor esenţiale a existenţei acestora, în formă agravată la pedeapsa de 4 (patru) ani închisoare. 3.5. În baza art. 290 alin.1 din Codul penal 1969 cu aplic. art.41 alin.2 din Codul penal 1969 şi art. 5 CP, condamnă pe acelaşi inculpat pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată la pedeapsa de 3(trei) luni închisoare. 3.6. În baza art.38 rap.la art.39 alin.(1) lit.b/Cod penal cu aplic.art.10 din Legea nr.187/2012 aplică inculpatului Pavel Constantin pedeapsa cea mai grea de 6 (şase) ani închisoare la care adaugă un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite- 1 an, 9 luni şi 20 zile, urmând ca în final inculpatul să execute pedeapsa principală de 7 ani şi 9 luni şi 20 zile închisoare. 3.7. În baza art. 424, alin. 2 şi art. 404, alin.4, lit.b Cod proc.penală rap. la art.399 alin.(1) şi art. 241, alin. 1, lit. c Cod proc.penală, constată încetată de drept pe data prezentei decizii măsura preventivă a controlului judiciar luat cu privire la inculpatul Pavel Constantin. 4.1. În baza art.396 alin.1,5 din Codul de procedură penală în referire la art. 16 alin.1 lit. b teza I din Codul de procedură penală achită pe inculpatul Jurcă Dumitru pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu prev.de art.297 alin.1 din Codul penal cu aplicarea art.77 lit.a din Codul penal şi a art.5 din Codul penal. 4.2. În baza art. art.255 alin.1,2 din Cod penal condamnă pe inculpatul Jurcă Dumitru pentru săvârşirea infracţiunii de distrugere din culpă în formă agravată, prev.de art.255 alin. 1,2 din Cod penal la pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare. 4.3. În baza art. art.255 alin.1 din Cod penal condamnă pe inculpatul Jurcă Dumitru pentru săvârşirea infracţiunii de distrugere din culpă înprev.de art.255 alin. 1 din Cod penal la pedeapsa de 3 (trei) luni închisoare. 4.4. În baza art.48 din Codul penal rap.la art.349 alin.1 din Codul penal cu aplic.art.77 lit.a din Codul penal şi art.5 din Codul penal condamnă pe acelaşi inculpat pentru săvârşirea infracţiunii de neluarea măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă, în forma de participaţie penală a complicităţii prev.de art.48 din Codul penal rap.la art.349 alin.1 din Codul penal cu aplic.art.77 lit.a din Codul penal şi art.5 din Codul penal la pedeapsa de 6 (şase) luni închisoare. 4.5. În baza art. art. 289 alin.1 din Codul penal 1969 cu aplic. art. 41 alin.2 din Codul penal şi aplic. art.5/Cod penal condamnă pe acelaşi inculpat pentru săvârşirea infracţiunii de fals intelectual în formă continuată la pedeapsa de 6 (şase) luni închisoare. 4.6. În baza art. art. 291 din Codul penal 1969 cu aplic. art.5 din Codul penal condamnă pe acelaşi inculpat pentru săvârşirea infracţiunii de uz de fals la pedeapsa de 3 (trei) luni închisoare. .4.7. În baza art.38 rap.la art.39 alin.1 lit.b din Codul penal cu aplic.art.10 din Legea nr.187/2012 aplică inculpatului Jurcă Dumitru pedeapsa cea mai grea de 5 (cinci) ani închisoare, la care adaugă un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite ( 18 luni), urmând ca în final inculpatul să execute pedeapsa de 5 ani şi 6 luni închisoare. 5.1. Condamnă pe inculpata SC Tinel Cristi SRL pentru săvârşirea infracţiunii de distrugere din culpă prev.de art. 255 alin.(1,2)/Cod penal la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 400 000 (patru sute de mii) lei (200 zile amendă x 2000 lei/zi). 5.2. Condamnă pe inculpata SC Tinel Cristi SRL pentru săvârşirea infracţiunii de distrugere din culpă prev.de art. 255 alin.1/Cod penal la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 300 000 (trei sute de mii) lei (150 zile amendă x 2000 lei/zi). 5.3. Condamnă pe aceeaşi inculpată pentru săvârşirea infracţiunii de realizarea construcţiilor cu nerespectarea cerinţelor esenţiale a existenţei acestora, în formă agravată prev.de art.35 alin.(1),(2) din Legea nr.10/1995 cu reţinerea art.77 lit.a/Cod penal şi art.5/Cod penal la pedeapsa de 420 000 (patrusute douăzeci de mii) lei (210 zile amendă x 2000 lei/zi). 5.4. În baza art.38 rap.la art.39 alin.(1) lit.b/Cod penal cu aplic.art.10 din Legea nr.187/2012 aplică inculpatei SC Tinel Cristi SRL pedeapsa cea mai grea de 420 000 (patru sute douăzeci de mii) lei la care adaugă un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite -700 000 lei, în final urmând ca inculpata să execute pedeapsa amenzii penale rezultante de 653 333, 33 lei. 6.1. În baza art. 26 din Codul penal 1969 rap. la art. 290 alin.1 din Codul penal 1969 cu aplic. art 41 alin.2 din Codul penal 1969 şi art. 75 lit.a din Codul penal 1969, cu aplic. art. 5 din Codul penal condamnă pe inculpata Zdru Mihaela pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în forma complicităţii, comisă în formă continuată la pedeapsa de 2(doi) ani închisoare. 6.2. În baza art.47 din Codul penal rap.la art.322 alin.(1)/Cod penal cu aplic.art.35 alin.(1)/Cod penal şi art.77 lit.a/Cod penal condamnă pe aceeaşi inculpată pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată (03.04.2014), în forma participaţiei penale a instigării, la pedeapsa de 1 (unu) an închisoare. 6.3. În baza art.38 rap.la art.39 alin.(1) lit.b/Cod penal cu aplic.art.10 din Legea nr.187/2012 aplică inculpatei Zdru Mihaela pedeapsa cea mai grea de 2 (doi) ani închisoare, la care adaugă un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite- 12 luni, în final inculpata execută pedeapsa de 2 (doi) ani şi 4 (patru) luni închisoare. 7. În baza art. 396 alin. 5 din Codul de procedură penală în referire la art.181 CP din 1969 şi art. 19 din Legea nr. 255/2013 achită pe inculpata Nirlu Sultana sub aspectul comiterii infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată prev.de art. 290 alin.(1)/Cod penal 1969 rap.la art.41 alin.(2) cu aplic.art.75 lit.a/Cod penal 1969 şi art.5/Cod penal În baza art. 91 lit c C.pen. 1969 aplică inculpatei Nirlu Sultana amenda administrativă în cuantum de 1000 de lei. Înlătură din sentinţa penală apelată prevederile art.12 alin.(1) din Legea nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal rap. la art.71 alin.(2)/Cod penal 1969, art.81/Cod penal 1969 , art.82/Cod penal 1969, art.71 alin.(5)/Cod penal 1969. 8. În baza art. 290 alin.1 din Codul penal din 1969 rap.la art.41 alin..2 cu aplic.art.75 lit.a din Codul penal 1969 condamnă pe inculpatul Nirlu Gheorghe pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată ( iulie -noiembrie 2013) la pedeapsa de 1 an închisoare. 9. În baza art. 290 alin.1 din Codul penal 1969 raportat la art.41 alin.2 din Codul penal 1969 şi art. 75 lit. a din codul penal 1969 condamnă pe inculpata Coroianu Florentina Gica pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în forma participaţiei improprii, în formă continuată ( martie 2011- iunie 2013) la pedeapsa de 1 an şi o lună închisoare. 10. Obligă în solidar pe inculpaţii Karam George, SC Middle East Parteners SRL, Pavel Constantin, SC Tinel Cristi SRL şi Jurcă Dumitru, acesta din urmă în solidar şi cu partea responsabilă civilmente SC Engie Romania SA, la plata către partea civilă: - Sarkany Mariana a sumei de 70 000 euro cu titlu de daune morale, plătibilă prin echivalent lei calculat la cursul BNR din ziua plăţii; - Sarkany Ferenc Arpad a sumei de 70 000 euro cu titlu de daune morale, plătibilă prin echivalent lei calculat la cursul BNR din ziua plăţii; - Sarkany Ferencz Arpad, prin reprezentant legal Sarkany Mariana, cu domiciliul în com.Costineşti, str.Albatrosului, nr.35, jud.Constanţa) a sumei de 70 000 euro cu titlu de daune morale, plătibilă prin echivalent lei calculat la cursul BNR din ziua plăţii; - Vasiliţeanu Maria a sumelor de 70 000 euro cu titlu de daune morale, plătibilă prin echivalent lei calculat la cursul BNR din ziua plăţii, şi 6782,40 lei cu titlu de daune materiale; - Vasiliţeanu Maria, soţie supravieţuitoare a părţii civile defuncte Vasiliţeanu Dumitru (cotă 1/1), a sumei de 70 000 euro cu titlu de daune morale, plătibilă prin echivalent lei calculat la cursul BNR din ziua plăţii; - Ştefan Valentin a sumei de 35 000 euro cu titlu de daune morale, plătibilă prin echivalent lei calculat la cursul BNR din ziua plăţii; - Mancaş Dorinel Mihăiţă a sumelor de 35 000 euro cu titlu de daune morale, plătibilă prin echivalent lei calculat la cursul BNR din ziua plăţii, şi 5525,80 lei cu titlu de daune materiale; - Tucă Elena Petronela a sumei de 35 000 euro cu titlu de daune morale, plătibilă prin echivalent lei calculat la cursul BNR din ziua plăţii; - Rujan Julieta a sumei de 35 000 euro cu titlu de daune morale, plătibilă prin echivalent lei calculat la cursul BNR din ziua plăţii; - Roman Robert Adrian a sumei de 14 000 euro cu titlu de daune morale, plătibilă prin echivalent lei calculat la cursul BNR din ziua plăţii; - Gheţu (fostă Buirencu) Nicoleta a sumelor de 350 000 euro cu titlu de daune morale, plătibilă prin echivalent lei calculat la cursul BNR din ziua plăţii, şi 1511,87 lei cu titlu de daune materiale. 11. Obligă în solidar pe inculpaţii Karam George, Pavel Constantin, SC Tinel Cristi SRL şi Jurcă Dumitru, acesta din urmă în solidar şi cu partea responsabilă civilmente SC Engie Romania SA, la plata sumei de 127 439,90 euro, prin echivalent lei calculat la cursul BNR din ziua plăţii, către partea civilă SC Dovi Import-Export SRL cu titlu de daune materiale. Respinge ca inadmisibilă acţiunea civilă exercitată în procesul penal de partea civilă SC Dovi Import-Export SRL faţă de inculpata SC Middle East Parteners SRL. 12. Obligă în solidar pe inculpaţii Karam George, Pavel Constantin, SC Tinel Cristi SRL şi Jurcă Dumitru, acesta din urmă în solidar şi cu partea responsabilă civilmente SC Engie Romania SA, la plata sumei de 13 041,25 lei către partea civilă SC Global DMS SRL cu titlu de daune materiale. Respinge ca neîntemeiate acţiunile civile exercitate în procesul penal de părţile civile SC Ikaro Est SRL şi SC Babaco Games SRL faţă de inculpaţii Karam George, Pavel Constantin, SC Tinel Cristi SRL şi Jurcă Dumitru. Respinge ca inadmisibile acţiunile civile exercitate în procesul penal de părţile civile SC Global DMS SRL, SC Ikaro Est SRL şi SC Babaco Games SRL faţă de inculpata SC Middle East Parteners SRL. 13. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei penale apelate care nu contravin prezentei decizii. 14. În baza art. 272 alin.1,2 din Codul de procedură penală, onorariile apărătorilor din oficiu, pentru avocaţii Stamule Mariana, Ion Ana, din cadrul Baroului Constanţa, în sumă de 520 lei, respectiv 260 lei fiecare, precum şi onorariul parţial, în sumă de 260 lei pentru avocatul Dumitraşcu Laurenţiu Iulian, se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul Constanţa, în favoarea doamnelor şi domnului avocaţi. 15. Cheltuielile judiciare avansate de stat în soluţionarea apelului sunt în sarcina apelanţilor-părţi civile Sarkany Mariana, Sarkany Ferenc Arpad, Sarkany Ferencz Arpad, prin reprezentant legal Sarkany Mariana, Cengher Niculaie, Mancaş Dorinel Mihăiţă, Gheţu (fostă Buirencu) Nicoleta, SC Global DMS SRL, SC IKARO EST SRL şi SC BABACO GAMES SRL, urmând ca fiecare apelant, Sarkany Ferencz Arpad prin reprezentant legal Sarkany Mariana, să plătească statului câte 5000 lei cu acest titlu. Definitivă Pronunţată în şedinţă publică azi, 19.11.2019.”, se arată în minuta instanței.

Procurorii au arătat că mansarda a fost construită ilegal, fără autorizație, fără proiect sau expertiză tehnică. Focul a început de la niște probleme la rețeaua de gaze naturale, care, de asemenea, a fost montată și menținută ilegal, fără niciun aviz.

În acea noapte, întreaga mansardă a ars și s-a prăbușit peste restaurant. Procurorii au mai arătat că societatea care administra restaurantul a angajat 11 persoane fără contract de muncă și a întocmit fișe din instruire în domeniul situațiilor de urgență false, pe care le-a folosit cu ocazia verificărilor Inspectoratului Teritorial de Muncă Constanța.

În noaptea tragediei, pompierii ISU ajunși la fața locului nu au mai putut face nimic, pentru că incendiul era generalizat. Totul s-a soldat cu șapte victime – trei fete au murit și alte patru persoane au fost intoxicate cu fum.

George Karam a fost găsit vinovat pentru distrugere din culpă, neluarea măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă, complicitate la realizarea construcţiilor cu nerespectarea cerinţelor esenţiale a existenţei acestora, construire fără autorizaţie în zonă construită protejată și pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată.