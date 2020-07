Annie Ross, cântăreaţă jazz şi actriţă, a murit la vârsta de 89 de ani

Annie Ross, cântăreaţă jazz şi actriţă de origine britanică, a murit marţi, la New York, la vârsta de 89 de ani, informează BBC.

Ross şi-a început cariera în copilărie, fiind considerată o Shirley Temple a Scoţiei. A făcut parte apoi din reputatul trio Lambert, Hendricks & Ross. În plus, a jucat în filme ca „Short Cuts" al lui Robert Altman şi „Superman III" al lui Richard Lester.

Născută în Mitcham, sudul Londrei, Annie Ross a fost fiica artiştilor scoţieni de vodevil John şi Mary Short, care au dus-o la Los Angeles când avea vârsta de 4 ani. Acolo, au lăsat-o în grija unei mătuşi.

În 1938, ea a debutat în film - „Our Ganf Follies" -, în care a cântat melodia tradiţională „The Bonnie Banks o' Loch Lomond". A interpretat rolul surorii mai tinere a lui Judy Garland în „Presenting Lily Mars" (1943).

Ross a devenit unul dintre primii cântăreţi vocalese.

La vârsta de 22 de ani, a scris versurile piesei „Twisted", care a fost mai târziu cântată şi de Bette Midler şi Joni Mitchell, între alţii.

Annie Ross a înregistrat şapte albume împreună cu Dave Lambert şi Jon Hendrick, între care „Sing a Song of Basie" (1957).

A colaborat cu artişti ca Dizzy Gillespie, Billie Holliday şi Charlie Parker, însă în anii 1960 cariera ei a avut de suferit din cauza dependenţei de heroină, împărtăşită de iubitul ei de atunci, actorul Lenny Bruce.

Revenind în Marea Britanie, ea a deschis în Londra clubul Annie's Room împreună cu soţul ei, actorul Sean Lynch.

A jucat alături de Vanessa Redgrave şi Barbara Windsor, în „The Threepenny Opera" (1972), iar în anii 1980 şi 1990 a revenit pe scenă alături de Hendricks. În 1992 şi-a jucat propriul rol în filmul „The Player" al lui Robert Altman, iar anul următor, tot sub îndrumarea lui, a făcut parte din distribuţia „Short Cuts".

În 2001, Ross a devenit cetăţean american.

Un documentar, „No One But Me" (2012), i-a fost dedicat şi a fost prezentat în premieră la Glasgow Film Festival.