"Anul şcolar nu va începe la 15 septembrie, nu vom avea alegeri în 27 septembrie". Scenariu îngrijorător anunţat de un fost şef SRI

"Eu insist, am mai spus acum câteva luni: anul acesta nu vom avea alegeri; văd multe bannere pe străzi/clădiri și nu înțeleg care e rostul lor și cum justifica acei candidați irosirea banilor publici; nu reiau ideea că abia acum vom resimți pandemia în toata forța ei (în martie-aprilie doar ne-am încălzit puțin...); am scris deja despre asta și m-au atacat toți covido-scepticii (ba, unii m-au înjurat și de mamă).

În ritmul acesta, în septembrie vom ajunge probabil la un nefericit record european de contaminări/zi; raportat la total populație, probabil România va depăsi Italia și Spania (am uitat probabil cât de speriați eram de cifrele din aceste 2 țări în martie-aprilie); (aviz „profesioniștilor" care argumentau cu împărțirea geografică rural-urban și obiceiul românilor de a lua aspirina seara sau paracetamol la prânz... sau invers – tot un fel de teză a excepționalismului la români).

În maxim o lună românii vor avea interdicție NU la ieșirea din țară, ci la intrarea în țările vecine (veți spune ca e același lucru, dar de fapt RO va fi probabil blacklist-ată de toate țările europene de destinație, deja a făcut-o UK); aviz turiștilor români din Grecia, Italia s.a. (carantina/auto-izolare în țările de tranziție); eu am mai spus, și cred că toți cei responsabili au primit mesajul: starea de urgență nu trebuia ridicată la 15 mai ci la 10-12 zile după, când trendul era clar pozitiv; am calculat acest interval după pattern-ul țărilor occidentale (față de care, și aici mă refer la T0, vârf de contaminări, si T1, vârf de decese) noi am avut un delay de minim 12 zile + câteva țări est- si central-europene (luate ca mostre pentru comparație pentru că avem o situație similara); ne-am grăbit, acum plătim.

(...) Revin, nu vom avea deschidere de an școlar la 15 septembrie, nu vom avea alegeri in 27 septembrie, nu vom avea deschidere de an universitar la 1 octombrie, nu vom avea alegeri legislative in decembrie 2020 (in sens clasic, evident, pentru deschiderile de an școlar/universitar se vor face online.

Revin, totul se mută după iunie 2021, cu puțin noroc... mai devreme nu e posibil să avem un vaccin, mai târziu e posibil...", a scris Ionel Nițu, fost șef al Direcției Analiză din cadrul SRI.