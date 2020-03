Anunţ de ultima oră despre ÎNGHEŢAREA ANULUI ŞCOLAR 2019- 2020. Ministrul Monica Anisie a explicat măsurile după coronavirus

"Nu se îngheață anul școlar. Îndemn la calm și la repsonsabilitate. La momentul acesta, după ce vom ieși din perioada aceasta de stare de urgență, vom analiza care sunt măsurile cele mai bune care să vină în sprijinul elevilor și studenților. Dar nu se pune problema înghețării anului școlar", a declarat ministrul Educaţiei, Monica Anisie, pentru Edupedu.ro.

Ministrul Educaţiei, Monica Anisie, a anunţat luni că şcolile vor rămâne închise "până când nu va mai exista niciun pericol asupra copiilor nostri".

"Măsura de suspendare a cursurilor poate continua până când nu va mai exista niciun pericol asupra copiilor noștri", a declarat ministrul Educaţiei, Monica Anisie.

"Suspendarea cursurilor a facut ca scoala sa se mute in spatiul de acasa. Alaturi de echipa mea din minister am lucrat pentru a identifca cele mai bune solutii pentru elevi si cadrele didactice. Cursurile suport online reprezinta o astfel de solutie și incurajez profesorii sa le foloseasca. Pentru că suntem constienti ca nu in fiecare casa ajunge internetul am decis ca MEC să încheie si un parteneriat cu TVR, prin care colegii mei cadre didactice pot ajunge prin lectiile lor la cat mai multi elevi. Pentru inceput, am ales ca cei caror ane adresam prin Teleșcoala sa fie elevii care trebuie sa continue pregatirea pentru examenele nationale, elevii de clasa a VIII-a și a XII-a", a declarat ministrul Educaţiei, Monica Anisie, în cadrul unei discuţii prin videoconferinţă.