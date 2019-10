Articol publicat in: Societate

Anunţ IMPORTANT pentru români! Toate salariile vor fi modificate

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Proiectul de lege prin care coeficienții de salarizare ar putea fi reintroduşi se află în Parlament. Propunerea prevede ca aceşti coeficienți minimali de ierarhizare salarială să fie aplicabili pentru toate categoriile de salariați încadrați pe funcții pentru care e obligatoriu un nivel de calificare. Aceştia vor urca până la 2,80 la studiile superioare. Propunerea legislativă se află pe ordinea de zi la Senat şi are timp până săptămâna viitoare, vineri, să fie votată. Dacă Senatul nu o va face, proiectul va fi adoptat tacit. Citește și: Salarii mai mari cu cel puţin 500 de lei de la 1 ianuarie 2020. Ce categorie de români este favorizată Astfel, legea prevede ca, pe lângă salariul minim stabilit de Guvern, să funcționeze o serie de coeficienți minimali de ierharhizare, care să se înmulțească cu salariul minim și să rezulte în mai multe niveluri de salarizare. Cel mai de jos nivel corespunde muncitorilor necalificați și cel mai de sus corespunde celor cu studii superioare de lungă durată cu doctorat în domeniul activității desfășurate. "În vederea asigurării echilibrării sistemului de salarizare între sectorul bugetar și mediul economic concurențial, pentru sectoarele pentru care nu au fost încheiate contracte colective de muncă aplicabile la nivelul întregului sector de activitate, prin prezenta lege se stabilesc coeficienți minimali de ierarhizare salarială", se precizează în proiectul de lege. Citește și: SALARIUL MINIM, majorat substanţial de anul viitor. Care este noua formula de calcul pentru retribuţia bugetarilor În prezent, există mai multe tipuri de salarii minime: valoarea general aplicabilă, de 2.080 de lei, salariul minim brut diferențiat pentru cei care ocupă funcții ce necesită studii superioare, dacă au o vechime în muncă de cel puțin un an în domeniul acelor studii, de 2.350 de lei, precum și un salariu minim în sectorul construcțiilor, în valoare de 3.000 de lei. Dacă propunerea de față va fi votată atât în Senat, cât şi în Camera Deputaţilor - care este for decizional, atunci angajatorii vor trebui să asigure salarii minime diferite, în funcție de pregătirea profesională. Sursa: avocatnet.ro loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay