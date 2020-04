Anunţ surpriză. Unii elevi vor fi chemaţi la şcoală pentru a da lucrări de control. Ce se întâmplă cu cei aflaţi în an terminal

Președintele Iohannis a declarat faptul că elevii din anii terminali nu sunt obligați să revină la școală pentru cele doua saptămâni de pregătire înainte de examenele de capacitate sau de Bacalaureat, această pregătire fiind doar o oportunitate.

De asemenea, Klaus Iohannis a răspuns și acuzațiilor privind faptul că a închis școlile invocând experiența Franței care ar fi deschis experimental o parte dintre școli, acest lucru rezultând infectări în rândul elevilor și cadrelor didactice.

”Informația e corectă, e un exemplu corect. Uni ați cerut informația, e un studiu făcut de Institutul Pasteur, e verificabil. Am spus că există un exemplu care ne arată că situația în școli de complicată. Însă decizia de a nu deschide școlile în România s-a bazat pe faptul că distanțarea nu poate fi realizată, elevii merg de acasă la școală și pot duce boala acolo sau pot duce boala acasă. Iar unii trăiesc și cu bunicii. Din aceste motive, și încă altele, am decis să nu redeschidem școlile, decât pentru clasele terminale. Acești elevi din clasele terminale nu sunt obligați, au oportunitatea să meargă pentru a-și pregăti examenele. Sunt și multe alte exemple pe care nu le-am mai dat. Puteam să vă spun că în Italia s-a luat aceeași decizie, de a nu se deschide școlile până în septembrie. În Danemarca însă, s-au deschis școlile, dar probabil că acolo sunt alte condiții, mai puține școli fără apă curentă sau cu lucrul în schimburi” , a declarat șeful statului.

În ceea ce privește cazul elevilor care nu dispun de acces la internet și nu pot participa la cursurile online, Klaus Iohannis a declarat faptul că ministerul va veni probabil cu achiziții de tablete.

”E o problemă importantă. Pentru copiii care nu au acces la internet, ministerul va veni probabil cu achiziții de tablete. Acolo unde copiii nu au note în catalog în semestrul 2, vor fi invitați la școală în condiții de maximă siguranță. E o preocupare pe care o am de multă vreme. La conducerea ministerului e preocupare pentru aceste chestiuni. Am discutat despre ce trebuie să facă ministerul în vară. Am pretenția ca până în septembrie să găsim soluții pentru copiii care acum nu au acces la învățământul la distanță. Am pretenția să existe ghiduri și pentru profesori pentru predarea online. E foarte mult de lucru. Ținta e întreaga populație școlară și dascălii” , a specificat președintele țării.