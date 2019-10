Articol publicat in: Societate

Apariţie surprinzătoare pe litoralul românesc. Invazie de meduze albastre, la malul Mării Negre VIDEO

Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Meduzele albastre şi-au făcut apariţia în weekend pe litoralul românesc al Mării Negre.

Sute de exemplare au fost filmate la malul mării, la sfârşitul săptămânii trecute, în stațiunea Eforie Nord. Este vorba despre o specie de meduze denumită Rhizostoma pulmo sau "meduză de apă caldă". Această specie de meduze este des întâlnită în Oceanul Atlantic, estul Mediteranei şi Marea Neagră. Rhizostoma pulmo, cunoscută sub numele de "meduza albastră", este cea mai mare meduză din Marea Neagră, având formă de clopot cu diametrul de 20-30 cm şi 16 lobi marginali. Un exemplar adult poate avea lungimea axială de 50-60 cm. Coloritul este alb-transparent, cu tente de albastru, de aici şi denumirea de meduza albastră. loading...

