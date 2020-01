Apariţie surpriză în noul videoclip al Andreei Antonescu. Cu cine se sărută pasional artista

Surpriza este persoana ce apare în noul videoclip al vedetei, cu care se sărută pasional şi se îmbrăţişează ca un adevărat cuplu. Bărbatul este nimeni altul decât Ştefan Manolache, partenerul de care se despărţise în primele zile ale anului. S-au împăcat Andreea Antonescu şi Ştefan Manolache!? Potrivit surselor noastre, cei doi sunt în relaţii foarte bune şi urmează să decidă dacă îşi vor continua povestea de dragoste.

Sienna își dorește un frate sau o surioară

"Pentru mine, acest subiect a fost închis. Eu şi Sienna am vorbit. Eu, la un moment dat, m-am gândit, de ce nu, poate vrea Dumnezeu şi dacă e să fie, va fi. Pe de altă parte, Sienna m-a tras de mânecă şi mi-a zis: "Mamă, să ştii că eu m-am gândit foarte bine şi m-am răzgândit, mi-aş dori tare mult o surioară sau un frăţior". Acum, Dumnezeu cu mila, ştii cum e. Ce e să fie, să fie", declara Andreea Antonescu pentru OK! Magazine.

Andreea Antonescu a dezvăluit cum se înțelege fiica ei cu Ștefan Manolache. "Au aceeaşi pasiuni, mănâncă împreună, ba se uită împreună la aceeaşi desene, ba fac cele mai mari năzbâtii de pe faţa pământului. Câteodată să simt în plus, îşi spun sincer. Sunt prieteni, sunt prieteni foarte buni. Fac năzbâtii împreună, mănâncă ouă de ciocolată împreună, mănâncă ciocolată pe ascuns", spunea vedeta.

Urmează să divorțeze de soțul ei, Traian

Chiar dacă au o fetiță împreună, Andreea Antonescu și Traian Spak nu au vrut să mai facă vreun compromis în căsnicia lor, așa că au decis să divorțeze. Cântăreața a explicat, voalat, că distanța dintre ei a omorât această relație, ea fiind în România, Traian în Statele Unite.

”Sunt clipe în care, chiar dacă sufletul te îndeamnă să nu pleci, trebuie să ai puterea să privești cu optimism spre tot ce va urma. Am decis, împreună cu Traian, să ne separăm. Nu a existat niciun conflict, nicio discuție tensionată și nici reproșuri. Atunci când am realizat că planurile noastre nu se mai îndreaptă în aceeași direcție am hotărât că nu are rost să mai continuăm.

Un mariaj la distanță este dificil de întreținut pentru orice cuplu, iar noi, după 14 ani de relație, am decis că vom rămâne aceiași prieteni buni și niște părinți extraordinari pentru Sienna. Nu există secrete sau elemente picante care să stea la baza deciziei noastre. Doar atât: Andreea și Traian încep o nouă etapă a vieții separat, însă mereu vor avea o legătură indestructibilă. Este o decizie pe care am cântărit-o cu atenție și am luat-o cu responsabilitate. Un divorț este dureros, însă nu și un obstacol de nedepășit”, a scris Andreea Antonescu, pe blogul personal.