Aproape 600 de străzi din Sectorul 5 intră în reabilitare. Primarul Daniel Florea: Vrem sa terminăm totul în acest an

"In data de 31 decembrie 2019, prin ADP Sector 5, administrația locală a semnat contractul privind executarea lucrărilor de reparații și reabilitare a infrastructurii rutiere și a trotuarelor aferente acesteia. Precizăm că lucrări de o asemenea anvergură precum cele prevăzute prin respectivul acord nu au mai fost executate pe raza Sectorului 5 de mai mult de 30 de ani", a anunţat primarul Daniel Florea pe Facebook.

Lucrările vor demara de îndată ce vremea va permite și se vor desfășura în ritm susținut, deoarece vrem sa terminam totul in acest an, a completat edilul.

"1. Contractul nr. 42 / 31.12.2019 - proiectare si executie lucrari pentru realizarea obiectivului de investitii "Lucrari de reparatii a infrastructurii rutiere si a trotuarelor pietonale in Sectorul 5, Bucuresti" - 135.089.741,22 lei, fara TVA.

- 344 de strazi in lungime totala de 77,02 km;

- procedura postata pe 18.03.2019.

2. Contractul nr. 43 / 31.12.2019 - proiectare si executie lucrari pentru realizarea obiectivului de investitii "Reabilitare infrastructura rutiera si a trotuarelor pietonale in Sectorul 5, Bucuresti" - 124.019.140,87 lei, fara TVA.

- 251 de strazi in lungime totala de 69,88 km;

- procedura postata pe 18.03.2019.

Durata de executie pentru fiecare contract este:

- 3 luni pentru serviciile de proiectare;

- 6 luni, de la ordinul de incepere a lucrarilor, pentru executia lucrarilor.

Aici puteti consulta si descarca lista celor 595 de strazi care vor intra in reabilitare pe raza Sectorului 5:

http://www.sector5.ro/anunturi/lista-strazilor-care-vor-fi-reabilitate-in-anul-2020/

http://www.sector5.ro/anunturi/lista-strazilor-care-vor-beneficia-de-reparatii-capitale-in-anul-2020/", a anunţat Daniel Florea pe pagina de Facebook.