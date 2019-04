Arată-mi cum strângi pumnul ca să-ţi spun ce fel de om eşti

Astazi, iti propunem un test simplu. Strange pumnul in formele propuse de noi mai jos, scrie virale.ro. Apoi, hotaraste in care dintre pozitii te simti cel mai bine.

1. Degetul mare in partea de sus(lipit de aratator)

2. Degetul mare in interiorul palmei(prins de celelalte degete).

3. Degetul mare in lateral(peste aratator, mijlociu si chiar inelar)

4.Degetul mare in partea de sus, dar cu varful in sus.

Asadar, care a fost pozitia preferata de strangere a pumnului! Mai jos ai si explicatiile pentru fiecare pozitie in parte

1. Esti o persoana foarte energica. Iti place sa cunpaste oameni si sa schimbi impresii, incercand sa intelegi parerile celorlalti. Nu esti genul care sstea prea mult in fata televizorului. Esti, de asemenea, altruist pana in maduva oaselor. Iti place sa-i ajuti pe toti din jur si poti deveni, cu usurinta, un lider respectat.

2. Esti inteligent, dar nu prea te pricepi la a-ti face prieteni noi. Cei din jur, pot avea impresia ca esti taciturn, incruntat, trist, opac. Cand ajung sa te cunoasca, insa, isi dau seama ca esti de fapt un om bland si destul de vulnerabil. Esti un talent in ceea ce priveste identificarea si rezolvarea problemelor. Curajul si precizia de care dai dovada te ajuta sa iei, mai mereu, cele mai bune decizii. Chibzuinta si rabdarea sunt, de asemenea, calitati incontestabile, desi, uneori, poti strica multe din cauza exigentei la adresa propriei persoane. Perfectionismul care te caracterizeaza iti aducea adesea stari de anxietate. Tu ai nevoie de cineva care sa te inteleaga din priviri!

3. Motto-ul tau in viata este orice om are propriul drum in viata. Din pacate, drumul tau e cam dificil. Practic si serios, stii intotdeauna ce merita si ce nu. Ai coloana vertebrala, cum se spune. Cu toate acestea, teama de esec te impiedica, de multe ori, sa iei decizii indraznete. De aceea, ai nevoie, uneori, d aprobare si de laude.

Prietenii te respecta pentru sinceritate, autenticitate si isttime. Cei din jurul tau se simt protejati in prezenta ta. Aminteste-ti, cu sprijinul celor dragi, esti capabil de orice.

4. Esti modest, dar informat si schimbator in decizii. Ai o gandire rapida care genereaza nenumarate idei ce pot parea imposibile la prima vedere.

Vrei sa descoperi lumea si chiar iti iese! Totusi, ti-e dificil sa te concentrezi pe ceva in mod special, pentru ca vrei sa stii totul. Toata lumea crede ca esti o enciclopedie si iti cere sfaturi. In sinea ta, insa, esti o persoana destul de inchisa, care-si alege cu atentie anturajul si da sfaturi doar persoanelor care chiar conteaza.