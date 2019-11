Argentin Todea, eroul din Apuseni, primele imagini din Marea Britanie: "Mi-am luat toată familia, nu mai e nimeni acolo"

Statutul de erou național nu l-a ajutat pe Argentin Todea, care nu a avut niciodată o relație extraordinară cu autoritățile locale din Horea, satul pe suprafața căruia s-a prăbușit avionul pilotat de Adrian Iovan. Din contră, el a fost declarat cetățean de onoare a județului Cluj, deși oficial locuia în Alba. În România, el locuia la câțiva kilomteri buni față de satul propriuzis, iar de la drumul principal trebuia să cobori câteva sute de metri prin câmp pentru a ajunge la casa lui.

Argentin Todea locuiește acum în Marea Britanie, la fel ca ceilalți doi salvatori pe care televiziunile s-au grăbit să-i transforme în eroi după care să-i uite: Gheorghe Trif și Gheorghe Giurgiu. Ei lucrează ca șoferi de tir, o slujbă ușoară pentru un om obișinuit cu traiul greu din Apuseni.

Argentin Todea ”englezul” este acum mult mai relaxat și pozează cu mândrie în fața casei, într-o peluză cu flori. O imagine cu totul neobișnuită pentru un om care a trăit la munte, într-o zonă fără semnal la telefon și unde venirea iernii era echivalentă cu izolarea totală

”Și eu și Gheorghe Giurgiu lucrăm la același patron. Am plecat din cauză că nu mai aveam ce face acolo. Cu lemnul s-a terminat, cu animalele nu o scoteam la capăt. Știți de ce am plecat? Că se fură, domnule. Se fură toată țara! Mi-am luat toată familia, soția și cei trei copii, nu mai e nimeni acolo. A rămas doar căsuța, de care are grijă un fin! În câțiva ani, n-o să mai fie nimeni prin acele locuri, se duc toți moții la muncă în străinătate”, a povestit Argentin Todea, cu ceva vreme în urmă, pentru Libertatea.

Argentin Todea, Gheorghe Giurgiu şi Gheorghe Trif din comuna Horea, au fost primele persoane care au ajuns la victimele accidentului aviatic din Apuseni, din 20 ianuarie. Avionul de tip BN2 la bordul căruia se afla un echipaj medical a aterizat forţat într-o zonă muntoasă accidentată, la peste 1.400 de metri altitudine. În urma accidentului, pilotul Adrian Iovan și studenta Aura Ion și-au pierdut viața.