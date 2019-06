Arhanghelul Mihail pe ZODII: SÂMBĂTĂ 15 IUNIE 2019. Mesajul şi rugaciunea zilei!

Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.

De multe ori, in functie de situatia pentru care trimite mesaje, Arhanghelul Mihail le livreaza impreuna cu alti Arhangheli precum Rafael (arhanghelul sanatatii si vindecarii), Gabriel (arhanghelul comunicarii, artelor, creativitatii) si alti ghizi spirituali puternici. Ii multumim cu iubire Arhanghelului Mihail si ingerilor sai pentru aceste mesaje!

Cu totii avem provocari, indoieli, intrebari dar orice problema are cel putin o solutie. Sa cerem calauzire spre aceste solutii de la Arhanghelul Mihail. El ne este protector, ajutor si partener in calatoria vietii. Ori de cate ori simti ca ai nevoie de ajutorul Lui pentru orice, cheama-L si vei fi ajutat. Cum il chemi ? Cu gandul clar sau cu voce tare. Cum te va ajuta ? Prin semne , intuitii, senzatii de bine in corp, mesaje subtile sau directe, in functie de necesitate.

Arhanghelii sunt fiinte magnifice spirituale care vibreaza la o frecventa si lumina incredibil de ridicata. Ei sunt nelimitati in timp si spatiu ; pot fi in acelasi timp alaturi de fiecare om care ii cheama!

Fiecare din noi avem liberul arbitru de a ne alege propriile experiente. Un Arhanghel nu va interveni pentru noi daca noi nu o cerem. Insa de indata ce i se cere ajutorul, va aparea si ne va calauzi.

Primeste-ti mesajul aferent zodiei tale si ramai in energia a ceea ce citesti. Mesajele sunt primite prin intermediul formei de transmitere date de cardurile oracol purtatoare de mesaje divine de ghidare.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

IERTAREA VINDECA

Ai primit acest mesaj azi ca o reamintire a faptului ca furia, cand este stocata in minte si in corp, este daunatoare pentru sanatatea ta iar uneori este chiar letala. Desi ceva din trecut, ceva ce s-a intamplat, iti poate parea de neiertat, este timpul sa te scoti din aceste emotii toxice ... de dragul tau. Iertarea nu inseamna "Sunt ok cu ce ai facut" ci mai degraba indica "Nu mai sunt dispus de acum incolo sa sufar din cauza gandurilor si emotiilor de furie.". Arhanghelul Mihail impreuna cu Arhanghelul Rafael, ingerul sanatatii, iti stau alaturi pentru a-ti reinstala pacea in minte si in corp prin acest proces de iertare. Tot ce ai de facut este sa le ceri ghidarea si sa fii dispus sa ierti. Restul vor face ei.

ALTE SEMNIFICATII POSIBILE: iarta-te pe tine pentru tot ce crezi ca ai facut sau nu ai facut ; fii dispus sa iti ierti corpul ; scrie o scrisoare persoanei pe care ai fost furioasa apoi distruge-o, rupe-o sau arde-o, ca simbol al eliberarii din tine a emotiilor negative asociate situatiei ; iarta repetat pana cand simti pace ; fii sincer cu tine si cu altii despre adevaratele tale sentimente.

Rugaciune: Arhanghele Mihail, Arhanghele Rafael, eu sunt dispus sa ma iert si sa ii iert pe altii in schimbul a ceea ce vreau cu adevarat : pace si sanatate. Va rog sa ma calauziti in acest proces.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

ASCULTA DE SENTIMENTELE TALE INTUITIVE

Atunci cand esti preocupat pentru sanatatea ta, este normal sa te uiti pentru raspunsuri vorbind cu altii sau cautand in carti sau in articole. Totusi, acest mesaj de azi iti reaminteste sa cauti raspunsurile in interiorul tau la fel de bine. Pana la urma, tu esti cel care isi cunoaste cu adevarat corpul, inclusiv cum se simte si ce are nevoie. Arhanghelul Mihail, in cooperare cu Arhanghelul Rafael, ingerul sanatatii, vor sa iti asculti senzatiile fizice si emotionale. Onoreaza-le si vorbeste despre ele cu oameni specializati in decodarea lor. Ti se vor oferi indicatori importanti si valorosi daca vorbesti sincer despre ce simti, care te vor ajuta sa iti obtii o sanatate foarte buna. Rafael este cel ce iti da curajul sa te afirmi cu adevarat, sa te asumi si sa te asiguri ca toate nevoile iti sunt implinite.

ALTE SEMNIFICATII POSIBILE: daca ai un gand persistent sau un sentiment despre a face o schimbare cu privire la specialistii ce te ingrijesc, ai incredere in mesajul pe care il primesti ; vindecatorii vor beneficia daca isi vor consulta propria intuitie in protocolul lor de vindecare ; fii constient ca ai tot dreptul sa simti orice simti si nu trebuie sa te justifici la nimeni ; munceste doar cu oamenii care iti asculta si onoreaza sentimentele.

Rugaciune: Arhanghele Mihail, Arhanghele Rafael, va multumesc ca imi vorbiti clar si in moduri pasnice pe care eu le inteleg cu usurinta. Va multumesc ca ma ghidati sa imi ascult inteligenta interioara venita de la Sinele meu inalt.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

Iisus, vindecatorul divin

Acest mesaj este un semn ca prezenta vindecatoare si iubitoare a lui Iisus este cu tine astazi sau cu persoana la care te gandesti ca are nevoie de vindecare. El aduce vindecare spirituala catre oricine ii cere acest lucru, cu iubire neconditionata si cu iertare. Rugaciunile tale si dorintele tale au fost auzite si ti se raspunde prin ajutor de la Iisus, iar gratia lui te sustine sa ai pace si bunastare. Invataturile lui Iisus sunt focusate indeosebi asupra puterii de vindecare pe care o avem cand avem credinta, deci mesajul acesta te indeamna spre credinta si incredere in miracole si binecuvantari.

ALTE SEMNIFICATII POSIBILE: incredinteaza orice frica ai avea lui Iisus ; cere-i lui Iisus sa ai usurinta in mintea si corpul tau, pentru ca pacea este fundatia unei bune sanatati ; cere-i lui Iisus ghidare pentru urmatorii pasi, apoi asculta-ti intelepciunea intuitiva ; citeste texte inspirationale despre miracolele infaptuite de Iisus ; cere-i lui Iisus sa iti creasca puternic nivelul de credinta.

Rugaciune: Arhanghele Mihail, iti multumesc ca imi aduci mesaj de iubire de la Iisus si multumesc pentru prezenta si puterea de vindecare pe care Iisus o revarsa asupra mea.

