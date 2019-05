Arhanghelul Mihail pe ZODII: SÂMBĂTĂ 4 MAI 2019. Mesajul şi rugăciunea zilei!

Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul. Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.

De multe ori, in functie de situatia pentru care trimite mesaje, Arhanghelul Mihail le livreaza impreuna cu alti Arhangheli precum Rafael (arhanghelul sanatatii si vindecarii), Gabriel (arhanghelul comunicarii, artelor, creativitatii) si alti ghizi spirituali puternici. Ii multumim cu iubire Arhanghelului Mihail si ingerilor sai pentru aceste mesaje!

Cu totii avem provocari, indoieli, intrebari dar orice problema are cel putin o solutie. Sa cerem calauzire spre aceste solutii de la Arhanghelul Mihail. El ne este protector, ajutor si partener in calatoria vietii. Ori de cate ori simti ca ai nevoie de ajutorul Lui pentru orice, cheama-L si vei fi ajutat. Cum il chemi ? Cu gandul clar sau cu voce tare. Cum te va ajuta? Prin semne, intuitii, senzatii de bine in corp, mesaje subtile sau directe, in functie de necesitate.

Arhanghelii sunt fiinte magnifice spirituale care vibreaza la o frecventa si lumina incredibil de ridicata. Ei sunt nelimitati in timp si spatiu; pot fi in acelasi timp alaturi de fiecare om care ii cheama!

Fiecare din noi avem liberul arbitru de a ne alege propriile experiente.

Un Arhanghel nu va interveni pentru noi daca noi nu o cerem. Insa de indata ce i se cere ajutorul, va aparea si ne va calauzi.

Primeste-ti mesajul aferent zodiei tale si ramai in energia a ceea ce citesti. Mesajele sunt primite prin intermediul formei de transmitere date de cardurile oracol purtatoare de mesaje divine de ghidare.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

VREME DE FERTILITATE

"Este timpul perfect pentru tine sa incepi proiecte noi, sa accesezi idei noi si sa dai nastere unor conditii noi pentru viata ta"

Primavara este o stare si ea este oricand lumina incepe sa creasca in mintea si in intregul tau sistem. Daca te simti intunecat, greoi, depresiv, atunci te poti lumina umplandu-te cu intentii pozitive, cu alimente hranitoare si cu orice care iti aprinde trairile de iubire. Inconjoara-te cu frumos, flori frumoase, oameni frumosi, cu culori stralucitoare in casa si garderoba si trage perdelele si draperiile intr-o parte ca sa intre lumina naturala. Poti picta in interiorul tau o priveliste mai insorita decat vezi afara, ceea ce va creste sansa de noi oportunitati, pentru ca ce se aseamana se aduna. Simte-te mai energizat si puternic pe masura ce iti improspatezi lumea interna si externa. Apoi capitalizeaza aceasta vigoare crescuta prin startul unui nou proiect care iti umple inima de entuziasm.

Diverse semnificatii ale acestui mesaj : mesajul poate semnifica aparitia unei sarcini la orizont, un bebe e pe drum ; vei fi implicat in conceptia sanatoasa a unui copil, intr-o adoptie sau o chestiune de custodie ; dorinta ta se va manifesta deplin la primavara ; noile tale idei vor avea succes ; este un moment oportun sa faci schimbari de viata.

Rugaciune: Arhanghele Mihail si dragi ingeri, va multumesc pentru sustinerea voastra clipa de clipa in timp ce las noul si prospetimea sa intre in viata mea. Sunt plin de recunostinta ca imi sunteti alaturi !

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

IA-O USUREL

"Nu este nevoie sa te grabesti sau sa fortezi ca lucrurile sa se intample. Totul are loc la momentul potrivit si perfect."

A hrani o cauza sau o relatie implica un angajament pe termen lung care nu poate fi zorit. Acest nivel de devotament vine dintr-un spatiu de iubire adanca si implicare. Mie imi pasa ce se intampla cu planeta si cu cei pe care ii iubesc asa de mult incat sunt dispus sa raman alaturi de ei orice ar fi si oricat. Acest lucru nu este mereu usor, dar pentru mine este singurul mod de a ma asigura ca lucrurile sunt rezolvate si vindecate. Eu ascult de intuitiile si inspiratiile pasionale ale inimii tale. Tu esti cel ce va beneficia din faptul ca te dedici prioritatilor tale. Te vei simti asa de bine despre tine daca iti faci timp pentru relatiile si proiectele care conteaza cu adevarat pentru inima ta. Fa ce este important pentru tine si fa cu devotament absolut. Dar tine minte ca nu exista nicio competitie pentru scopul real al vietii tale, deci nu ai de ce sa te ingrijorezi, sa te grabesti sau sa simti ca trebuie sa fortezi lucrurile sa se intample.

Diverse semnificatii ale acestui mesaj : nu te ingrijora despre scopul obiectivelor tale ; nu face miscari subite ; progresul cel mai bun acum e cel cu pasi inceti dar siguri ; usureaza-ti viata in loc sa o traiesti grabit ; fa o noua munca incet incet si partial in timp ce inca o faci pe cea veche si doar gradat desprinde-te in timp de vechea cariera.

Rugaciune: Arhanghele Mihail, iti multumesc ca imi reglezi ritmul in care traiesc, muncesc, iubesc si ma implic, pentru a fi spre binele inalt al tuturor si a curge totul in viata mea cu usurinta.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

FII CREATIV!

"Exprima-te prin activitati creative. Arta vindeca si creste vibratia personala."

Esti, ca orice fiinta, total nelimitat(a). Daca tu crezi ca nu ai timp, bani sau alte nevoi materiale, este pentru ca mintea ta este focusata pe acest plan material si crede in conceptul de retrictie. Te poti face nelimitat ridicandu-ti aceasta atentie despre lumea materiala din focusul tau. Muzica este esentiala pentru exprimarea energiilor nonmateriale ale abundentei. Culorile din jurul tau au vibratii foarte ridicate. Tot ce tine de frumos si arta iti permite sa depasesti orice limitare din gandire si din existenta. Inconjoara-te in muzica si permite-i sa iti stimuleze gandirea creativa si sa iti dea noi idei de inspiratie. Curgi o data cu muzica si da-ti permisiunea sa vezi cum iti vin ideile pe care sa le pui in actiune. Bucura-te sa fii nelimitat !

Diverse semnificatii ale acestui mesaj : asculta muzica, canta muzica, danseaza, picteaza, scrie sau fa orice creativ ; studiaza sau schimba-ti cariera cu una care sa iti dea libertate creativa ; urmeaza un curs creativ ; investeste intr-un hobby artistic ; tine un jurnal cu ideile tale creative ; fii alaturi de oameni cu aceleasi preocupari creative ca tine.

Rugaciune: Arhanghele Mihail si dragi ingeri, va multumesc pentru sustinerea de a fi in contact cu frumos, cu energia creativa din viata mea. Imi dau voie sa curg in ritmul divin, exprimandu-mi sufletul prin inspiratie creativa.

