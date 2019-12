Artistul român cooptat de armata pakistaneză. E plătit să facă publicitate împotriva Indiei, în conflictul din Kashmir VIDEO

În strategia de promovare a Pakistanului există un grup mare de artiști pe care guvernul și armata îi promovează pentru a obține imaginea pe care și-o doresc la nivel internațional. Adrian Sînă se numără printre aceste vedete. Chiar acum câteva zile acesta a ținut un concert în Pakistan unde nu a ezitat să se afișeze alături de înalți oficiali ai armatei, după cum scrie libertatea.ro.

Pe data de 24 noiembrie, Akcent trebuia să cânte și să țină o conferință de presă în semn de solidaritate cu Kashmirul, la Casa Guvernatorului din Lahore, eveniment organizat de Serviciul de Relații Publice al armatei. În ultimul moment, locația concertului a fost schimbată și conferința de presă, anulată. "Locația a fost schimbată din cauza unor aspecte tehnice și de securitate", a declarat pentru Libertatea Khawaja Asad, de la agenția de evenimente JH Entertainment, cei care s-au ocupat de organizare.

Pe 6 septembrie 2019, de ziua apărării naționale a Pakistanului, Adrian Sînă a postat următoarea fotografie, cu textul: "Happy defence day Pakistan and Tea was fantastic". Propoziția "Pakistani tea is fantastic" a făcut ocolul lumii și a ajuns să definească un conflict mocnit care, dacă nu ar fi oprit din timp, putea duce la începutul unui nou posibil război nuclear între India și Pakistan asupra mult disputatului teritoriu Kashmir.