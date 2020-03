Asia Express 29 martie 2020. Concurenţii au avut parte de o nouă provocare: "Mi-e rău, mă doare capul!"

”Toată gheața din lume era acolo.”, a spus Ștefania, în timp ce Speak s-a arătat șocat: ”Doamne, Maica Domnului, mă doare capul! Mi s-a blocat gândirea, creierul meu a zis gata, nu mai vreau”.

Alina Ceaușan, în schimb, a încercat să explice ce se afla în bolul respectiv: ”Desertul ăla avea bucăți de ananas, banană, inghețată de ube, boabe de tapioca și un jeleu verde, oribil.”, a spus ea.

ASIA EXPRESS Eliminare surpriză, fanii în stare de şoc!

"Şi acum să vă descriu mizeria din bol. Ştiţi când dezgheţa congelatorul bunica de la ţară şi cade bucată mare de gheaţă? Ce faci cu ea? O iei, o fărămiţezi, o bagi în acel bol", a declarat Răzvan Fodor.

Lia Bugnar şi Maria Buză au fost eliminate săptămâna trecută

Asia Express este una dintre cele mai urmărite emisiuni, stresul, oboseala și certurile sunt la înălțime în cadrul sezonului trei, iar părerile sunt împărțite în ceea ce privește echipa câștigătoare.

Miercuri, 25 martie, va avea loc o nouă eliminare la Asia Express, echipa formată din Lia Bugnar și Maria Buză va părăsi competiţia.

"Nu s-a mai putut anunţa un clasament, era limpede, am venit ultimele. Pe vremea aia, era atât de trist totul, atât de mohorât. Am stat mai mult decât ne gândisem că o să stăm. A fost minunat. A fost cea mai bună investiţie pe care am făcut pentru prietenia noastră, acum la 50 de ani", au declarat cele două.

Citeşte şi: ASIA EXPRESS. Imagini inedite cu Gina Pistol. Nimic nu trăda celebritatea ulerioară a acesteia FOTO