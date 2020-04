Asistent român angajat într-o clinică din Marea Britanie, avertisment şocant despre coronavirus. "E dezastru. Loteria a început"

Cătălin Frandeş este din Roman şi a ajuns în Anglia în 2003. Bărbatul de 49 de ani este asistent medical şi locuieşte în Rugby. Românul lucrează într-o clinică medicală unde sunt îngrijite în mod special persoane în vârstă. Şi soţia sa este asistentă într-un spital din această ţară, conform Adevărul.

Marţi, Cătălin Frandeş a publicat pe Facebook un mesaj în care descrie situaţia din ultimele 24 de ore înregistrată în clinica unde lucrează.

"Ce începuse ca o mică spaimă undeva departe... Apoi s-a mutat aici la noi, apoi stăteam pe secţie şi auzeam că undeva prin alt spital ar fi nişte pacienţi cu Covid. Apoi au început şi la noi în spital. Apoi pe secţie, dar majoritatea erau "suspected", adică deh, poate nu-s infectaţi.

Apoi din trei unul infectat, apoi unu din doi, apoi... Azi opt din opt pe secţia unde am lucrat. Spre ventilator pleacă doar când starea este critică, adică saturaţia de oxigen din sânge nu mai poate fi menţinută spre un 88 la sută cu oxigenul de pe secţie.

Problema e că, numărul de ventilatoare nu acoperă numărul celor care probabil vor avea nevoie. Secţia de urgenţe cere paturi pentru cei cu Covid, e nebunie şi acolo. Noi nu prea avem unde să-i trimitem de pe secţii...Nu vreţi să ştiţi cum face un pacient în lipsă de aer. Plus celelalte condiţii pentru care unii sunt în spital.

Per total, e dezastru! Din păcate, şi loteria de care vorbeam a început. O colegă din acelaşi spital cu soţia a decedat azi acasă, Covid 19. Sub 40 de ani, doi copii. Dacă nu aveţi treburi IMPORTANTE, staţi în case. Nu ieşiţi aiurea pe străzi. Be safe!", a precizat asistentul medical.

Pandemia de coronavirus a lovit puternic şi în Marea Britanie. Marţi, 7 aprilie, autorităţile britanice au raportat că 51.608 cazuri de infecţii cu noul coronavirus, precum şi 5.373 de decese, conform datelor Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor.