ASTRA CRAIOVA (ora 18:45) LIVE STREAM VIDEO ONLINE în LIGA 1

Andrei Chivulete va arbitra partida ASTRA CRAIOVA, ajutat de asistenţii Mircea Orbuleț și Andrei Constantinescu, în timp ce rezervă a fost desemnat Adrian Cojocaru. DIGI SPORT, TELEKOM SPORT şi LOOK PLUS transmit, vineri, de la ora 18:45, ASTRA CRAIOVA.

Meciul ASTRA - CRAIOVA se dispută la aproximativ 48 de ore de la data la care a fost programat inițial, Liga Profesionistă de Fotbal fiind nevoită să-l amâne, din cauza depistării cu COVID-19 a unui fotbalist din echipa giurgiuveană. ASTRA CRAIOVA, meci contând pentru etapa a 9-a din play off Liga 1, se joacă, vineri, de la ora 18:45.

"Nu s-a discutat despre a pierde cu 0-3 și nici nu luăm în calcul. Noi am ajuns în situația asta nu din cauza noastră, ci din cauza Craiovei. Noi trebuia să jucăm meciul sâmbăta trecută, am făcut testarea luni, am avut rezultatele vineri, deci cu o zi înainte de meci, eram toți negativi. S-a reprogramat pentru luni, nu aveam nicio problemă, după care s-a reprogramat pentru miercuri. N-am ce să le reproșez celor de la Craiova pentru că ei nu și-au dorit să aibă pozitivi în staff, dar trebuie să înțeleagă că nu poți să dai astfel de declarații, că își doresc să pierdem noi cu 3-0 meciul. Nu e normal. Dacă sunt mai buni, să câștige pe teren", a spus Dani Coman, preşedintele celor de la Astra.

Echipele probabile la meciul ASTRA CRAIOVA

ASTRA: Lazar - Simion, Graovac, Dandea, Radunovic - Al. Ioniţă, Şerban, Takayuki, Răduţ - Budescu - Alibec. Antrenor: Bogdan Andone.

CRAIOVA: Pigliacelli - Vlădoiu, Cosici, Acka, Vătăjelu - Nistor, Mateiu, Cicâldău - Bărbuţ, Koljic, Mihăilă. Antrenor: Cristiano Bergodi.

