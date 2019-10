Atac armat în Mali. 25 de militari au fost ucişi şi peste 60 sunt daţi dispăruţi

Două tabere militare din oraşe din Mali - Boulkessy şi Mondoro - aflate la graniţa cu Burkina Faso - au fost atacate.

Guvernul din Mali a informat că trupele sale au ucis 15 militanţi şi că au recuperat zona care fusese atacată, dar că a pierdut şi o parte importantă a echipamentelor militare, informează bbc.com.

Citeşte şi At least 25 killed in Mali militant attack



Forţele din Mali au lansat o operaţiune comună cu Burkina Faso şi cu forţele franceze din regiune.

Mali suferă din cauza violenţei jihadiste şi a rivalităţilor etnicilor încă din 1012, când islamiştii au ocupat nordul ţării, anul acesta, iar Franţa a lansat o operaţiune militară.

Recentul atac este unul dintre cele mai sângeroase atacuri îndreptate forţelor guvernamentale din acest an.

Ţara vest-africană, împreună cu Burkina Fasso, Chad, Niger şi Mauritania sunt o parte a anti-insurgenţei sprijinită de Franţa şi formează grupul G5 Sahel.