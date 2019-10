Articol publicat in: Extern

Atac armat în Marea Britanie, cinci persoane au fost înjunghiate

Autor: Filip Stan Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum 46 min) // Sursa: romaniatv.net Cel puţin cinci persoane au fost înjunghiate, vineri, de un individ în centrul oraşului britanic Manchester, afirmă surse din cadrul serviciilor de securitate britanice. UPDATE: Suspectul a fost plasat în arest preventiv, a precizat poliţia pe Twitter. Atacul a avut loc în zona Centrului comercial Arndale, situat în centrul oraşului Manchester, afirmă surse citate de publicaţia The Telegraph şi de postul Sky News. Poliţia a confirmat că "mai multe persoane" au fost înjunghiate de un individ care a atacat la întâmplare. Conform presei briatnice, cinci persoane au fost rănite şi sunt spitalizate. loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay