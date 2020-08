Atac sângeros în Ierusalim. Un poliţist şi o femeie au fost răniţi. Atacatorul a fost ÎMPUŞCAT mortal VIDEO

Poliţiştii au intervenit de urgenţă şi au anunţat că agresorul a fost "neutralizat". Mai apoi, bărbatul de 30 de ani care a comis atacul a fost ucis şi că un poliţist a fost rănit în urma incidentului, transmite agenţia AFP, citată de Agerpres.

Potrivit Jpost, un ofiţer al Poliţiei de Frontieră, în vârstă de 19 ani, şi o femeie de 58 de ani au fost răniţi în urma presupusului atac terorist care a avut loc în Ierusalimul Vechi.

WATCH: The scene of the stabbing attack near Lion's Gate in the Old City of #Jerusalem. An Israeli injured in the attack has been evacuated to a local hospital in moderate condition. #Israel



pic.twitter.com/PfRoUw887q