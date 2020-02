Atac mafiot, comandat de un consilier local din judeţul Timiş: "Are domnul vreo preferinţă? O mână ruptă sau o ureche tăiată?"

"Are domnul vreo preferinţă? O mână ruptă sau o ureche tăiată? Nu, dar...nişte coaste rupte, să nu-l mai văd un an de zile, pe drum".

Aceasta este o parte din discuţia pe care consilierul local din Bethausen, Emil Cilău, o are cu un individ pe care l-a plătit ca să îl bată pe fostul soţ al concubinei sale. S-a ajuns în această situaţie, după ce alesul local PSD a început o relaţie cu soţia lui Ştefan, un consătean, care a aflat imediat totul.

"Cu acest individ i-am surprins în Lugoj, ţinându-se de mână. Ea a şi băgat actele de divorţ. Eu însă am început să îi filmez, moment în care acest individ s-a năpustit asupra mea şi m-a lovit cu pumnii şi picioarele, până am căzut jos. M-am ridicat cum am putut. Eram plin de sânge", a povestit Ştefan Beuca, fostul soţ al iubitei consilierului.

Relația dintre soția lui Ștefan și consilierul local nu era prea bună. Femeia se întorcea când la un bărbat, când la altul. Nervos, consilierul a decis că trebuie să-și înlăture rivalul. A pus doi indivizi să-l bată pe bărbat. Aceștia au înregistrat totul, iar dovezile o incriminează şi pe fosta soţie a lui Ştefan.

"Tu ce-ai vrea? Să nu mai fie. Să nu-l mai văd că merge pe drum", spunea femeia în înregistrare.

"Dacă tu eşti la Betheusen şi este şi Rusu în casă, pac, l-am decapitat și am plecat. Te rog, să nu fii acolo când îl decapitez, că poate la nervii aia se întâmplă ceva și cu tine", susţinea consilierul local care a comandat atacul.

Consilierul acuzat că a pus la cale atacul mafiot recunoaşte tot, dar spune că a fost provocat.

"La nervi, provocat de nervi. El a plătit 20 de milioane. Am înregistrarea cum le-a dat la aia bani să-i dea înregistrarea", a declarat Emil Celău, consilierul local PSD.

Acum, victima a depus o nouă plângere penală pentru ameninţare, hărţuire şi tentativă la loviri şi alte violenţe.