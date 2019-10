Articol publicat in: Extern

Atacul din Germania, transmis LIVE pe o platformă de jocuri video. ŞOCANT: cine este ATACATORUL

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Bărbatul care a ucis doi oameni în Halle (Germania) a filmat atacul și l-a transmis live pe o platformă de streaming. Atacatorul s-a filmat timp de aproape jumătate de oră și a transmis filmul pe platforma Twitch, deținută de Amazon. Atacatorul ar fi un bărbat de 27 de ani cu opinii de extremă dreapta, au declarat surse din domeniul securităţii pentru presa germană. Două persoane au fost ucise şi alte două au fost grav rănite, miercuri, într-un atac armat la Halle, unul dintre presupuşii autori fiind arestat. Atacul a vizat în principal o sinagogă, în care autorii au încercat să pătrundă şi unde au plasat explozibili, iar apoi un restaurant turc. ATAC terorist într-o ţară europeană. Sunt morţi şi răniţi. UPDATE: A fost arestat un suspect VIDEO Din imagini se vede cum bărbatul forțează intrarea în sinagogă, însă pentru că ușa era închisă a început să tragă la întâmplare. Ulterior, el a ajuns într-un restaurant. "Holocaustul nu a existat niciodată", a strigat atacatorul, care a mai spus și că evreii se află la originea tuturor problemelor. Twitch a confirmat pentru CNBC, printr-un purtător de cuvânt, că imaginile au fost transmise live: "Suntem șocați și întristați de tragedia care s-a produs în Germania miercuri. Vrem să transmitem condoleanțe celor care au fost afectați de această tragedie. Twitch are o politică de toleranță zero față de ură, și orice act de violență este tratat cu seriozitate. Lucrăm de urgență pentru a îndepărta acest conținut și pentru a suspenda orice cont care a postat sau repostat un astfel act respingător". Twitch este o platformă ce permite jucătorilor să-și transmite live prestațiile în jocuri video. loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay