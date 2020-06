Au apărut bateriile pentru maşini electrice care funcţionează două milioane de kilometri sau 16 ani

Compania chineză Contemporary Amperex Technology Co. Ltd anunță că, folosind un nou proces de producție, a reușit să creeze baterii care să funcționeze aproximativ două milioane de kilometri sau 16 ani. În prezent, bateriile pentru automobile electrice funcţionează sub 300.000 de kilometri. Asta înseamnă că fiabilitatea bateriilor a crescut de peste şase ori.

Dezavantajul bateriilor clasice este că își micșorează capacitatea de înmagazinare a energiei în timp, ceea ce le face să țină din ce în ce mai puțin.

O durată de viaţă mai lungă a bateriilor este un progres important pentru industrie, deoarece bateria este cea mai costisitoare componentă a unei mașini electrice.

Magnatul Elon Musk a testat deja noile baterii și a declarat că le va folosi pe viitorul Tesla Model 3 sedan, care va fi construit în fabrica din Shanghai. Oficialii companiei chineze dau asigurări că preţul acestor produse nu va fi cu mult mai mare decât al bateriilor clasice pentru maşinile electrice. Cel mai probabil, acest nou tip de baterii va costa doar cu 10% mai mult decât celelalte baterii.