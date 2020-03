Au apărut măştile tradiţionale de speriat CORONAVIRUSUL

Măşti tradiţionale româneşti, cu plus de protecţie: viruşii care le văd o iau la fugă, întocmai ca toţi cetăţenii contagioşi! Am aflat că produsele au fost dotate din fabricaţie cu o deschizătură în dreptul gurii, prin care să se poată respecta datina de 9 Martie (obligatoriu de 60 de grade), dar există şi variante cu bidon inclus, ascuns sub material, scrie Ziarul de Iaşi Cercetătorii spun că aceste măşti funcţionează la fel de bine şi împotriva curentului ori deochiului; în curând, vom găsi pe piaţă şi alte tipuri de măşti neaoşe, inclusiv celebrul model purtat de Vălenii şi Delenii din Ruginoasa.