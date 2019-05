Au început amenzile! Șoferii UBER, amendaţi în trafic. Uber și Bolt îi vor susține financiar și juridic pe cei care vor avea probleme

"Am primit o comandă la Mall Vitan, unde mă aștepta un domn, pe care l-am luat să-l duc la Piața Unirii. Pe drum mi s-a părut ceva suspect la el pentru că tot dădea mesaje. Pe drum am fost oprit din mers de o mașină de poliție, am fost tras pe dreapta. Mi s-au cerut actele, i le-am dat", a povestit șoferul corespondentului Știrilor ProTV.

Citeşte şi Ministrul Dezvoltării dă asigurări că ordonanţa în domeniul taximetriei care intră în vigoare joi nu este îndreptată împotriva Uber

Acesta spune că a primit o amendă de 1.000 de lei și crede că totul a fost pus la cale de client, un posibil taximetrist.

"L-a întrebat pe domnul din spate dacă e cu UBER, a zis că da. A cerut să fie martor, i-am înmânat autorizațiile, atestatul, după care mi-a dat amendă 1.000 de lei, plătibilă în 14 zile lucrătoare, la jumătate din sumă. Cred că am fost urmărit de când l-am luat pe domnul. E posibil să fie taximetrist. Era pe cash. Amenda a fost în baza unui articol care spune că am intervenit asupra aparatului de taxat, care la ride-sharing nu există", a mai precizat șoferul de UBER.

Ordonanţa anti-aplicații prevede că în situaţia în care un şofer de la aplicaţiile Uber, Bolt, Clever va fi prins transportând pasageri, va putea fi sancţionat de la prima abatere. Nu de la a doua, aşa cum se întâmpla până acum. Sancţiunile sunt extrem de dure. Şoferii pot rămâne fără plăcuţele de înmatriculare pentru 6 luni şi plătesc o amendă de până la 50.000 de lei.

Cu toate acestea, Uber și Bolt au anunțat că îi vor susţine financiar şi juridic pe şoferii care vor avea dificultăţi, după intrarea în vigoare a modificărilor la legea taximetriei. Şoferii parteneri au primit mesaje, prin intermediul aplicaţiilor, în care aceştia sunt asiguraţi că vor fi susţinuţi financiar şi juridic, în cazul în care vor întâmpina dificultăţi. De asemenea, șoferii au fost rugaţi să semnalizeze eventualele abuzuri, conform anunţurilor emise de companii.

Uber, Bolt şi Clever, în "ilegalitate". OUG care modifică legea taximetriei intră în vigoare din 16 mai, ce mesaj au primit şoferii

Deși joi a intrat în vigoare ordonanța anti ride-sharing, un șofer Uber susține că au ieșit ”cam toți” pe străzi pentru a lua curse.

”Cam toți au ieșit, pentru că au actele în regulă. Chiar mai mult a fost astăzi”, a declarat acesta.

Legat de câștiguri, tânărul a precizat că a fost o zi normală.

”Nu au fost prețuri mai mari. E la fel ca de obicei, în funcție de cerere și câte mașini sunt. Cererea acoperă în general oferta”, a adăugat șoferul Uber.