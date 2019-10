Articol publicat in: Societate

Au început lucrările la drumul expres Craiova - Piteşti la cinci luni de la inaugurarea şantierului

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Lucrările la unul din cele mai aşteptate drumuri din România, Craiova-Piteşti, au fost demarate la aproape cinci luni de la inagurarea şantierului. "Au venit agricultorii care ne-au cerut să amânăm lucrările, să nu începem în forţă lucrările, pentru că au nevoie de timp să îşi strângă recoltele pe care am înţeles şi noi la vremea respectivă că sunt plantate pe fonduri europene. (...) Practic vorbim acum de prima etapă dintr-un şantier. Cea de pregătire a terenului de fundare şi a fundaţiilor pentru aşternerea terasamentelor straturilor de formă şi altor elemente ale drumului”, a explicat pentru Digi24 Alin Șerbănescu, purtător de cuvânt al CNAIR. Potrivit contractului, în 24 de luni de la începerea lucrărilor ar trebui să se poată circula pe acest drum. Citeşte şi: Lia Olguţa Vasilescu, atac dur la adresa lui Klaus Iohannis. "Neamţule care te dai oltean, ţi-a plăcut?" Lia Olguţa Vasilescu, a cărei numire la Ministerul Transporturilor a fost respinsă de Klaus Iohannis, îi transmite acestuia că dacă ar fi numit-o, drumul până la Craiova ar fi fost făcut până la jumătate, răspunzând astfel criticilor preşedintelui referitoare la faptul că PSD promite ba autostradă, ba drum rapid între Piteşti şi Craiova. "Klaus, neamţule care te dai "oltean", ţi-a plăcut drumul până la Craiova? Îţi garantez că dacă semnai să fiu ministru la Transporturi, până acum era jumătate făcut!", scria Lia Olguţa Vasilescu pe Facebook în septembrie. Citeşte şi: Directorul Ford România a mers să vadă cum avansează lucrările la drumul inaugurat în mai de Dragnea şi Cuc ”Am avut nevoie de aproape o oră ca să traversez Balşul, săptămâna trecută, aşa că am decis să văd în ce stadiu se află lucrările la drumul expres Craiova-Piteşti, în special cele la centura Balşului. Lucrările au început în data de 22, cu anunţul că centura va fi gata până la finalul anului! Aşa cum puteţi vedea în pozele pe care le-am făcut ieri, nu a fost înregistrat vreun mare progres de la startul lucrărilor”, scria Pearson, pe contul de Facebook. loading...

